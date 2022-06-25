快篩陽赴衛生所看診「健保卡被丟地上」 她委屈淚喊：沒尊嚴

國內新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土確診數仍突破萬例，不少民眾確診後都相當不知所措，只能設法尋求衛生所的幫助。日前一名女網友在臉書上發文，表示自己因為快篩陽性所以到萬巒鄉公所就醫，結果卻接連發生一連串委屈的看診過程，令她氣憤直呼「這是我有史以來看過一次最沒有尊嚴的醫生」。

日前一名網友在臉書「屏東縣萬巒鄉」上發文，原PO寫道「今天很感謝萬巒鄉衛生所，狠狠的讓我上了一課」。原PO表示自己快篩陽性後就和衛生所醫師聯繫，對方要求她到「現場判陽」，便獨自開車前往衛生所，期間還刻意戴兩層口罩，希望可以盡力保護其他人。

當原PO抵達衛生所後，一位工作人員正在處理打疫苗的事情，不過因為自己確診，所以都與其他人保持社交距離，「期間看到阿桑（工作人員）對著他人都不是太客氣的樣子⋯⋯但難免，因為熱、又忙⋯小情緒皆可理解」。

此外，因為公告上寫「有呼吸道症狀的患者不得入內，告知衛生所人員，醫師會出來看診」，所以原PO就待在外頭繼續等待。五分鐘後看見另一位衛生所人員，原PO便上前詢問如何看診，「然後就喊了那位志工阿桑（工作人員）⋯外面有陽性確診喔，要留電話」。

原PO透露工作人員的態度相當不友善，「我站在不遠處，我距離她的桌子至少也有一公尺⋯是有一定的距離的⋯阿桑（工作人員）竟然大聲對我說，欸，妳要離我遠一點啊，要懂得保護別人啊」。

過了一段時間後，醫師走出來並大喊「哪位要看診陽性」，便用腳把椅子踢到空曠處示意原PO坐下，接著要求她把快篩板丟入盒子，健保卡則丟在地上， 讓原PO直呼「是我太玻璃心嗎？所以確診者是犯了什麼罪嗎？」沒想到惡夢還沒結束，醫師拿著酒精狂噴原PO的健保卡，接著才從地上撿起來，讓她心裡相當委屈難受。

原PO認為「今天即使醫師您用一個塑膠袋或是盒子裝我的健保卡，戴個手套保護自己，我都可以欣然接受！但是您竟然要我把健保卡丟在地上？我想想都覺得不合理」。在貼文的最後，原PO氣憤抒發情緒，「這是我有史以來看過一次最沒有尊嚴的醫生」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「確診又不是願意這樣的，該有的態度還是要有吧」、「確診人都想低調了，去到那裡還要被點名」、「到衛生所領取居隔者快篩時也是如此對待，請給予基本的尊重」、「我上個月也去萬巒衛生所，因為我女兒發燒我也目睹，也是把健保卡丟在地上叫確診者去撿」。