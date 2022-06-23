他當外送員被爸爸罵「撿角」超不解 網曝殘酷真相：過得太安逸

近年外送平台興起，民眾只要動動手指就能解決三餐，許多人也因此紛紛投入外送員行列。不過，有網友發文表示，自己是一名全職外送員，沒想到爸爸卻告訴他「不可能一輩子做外送」，還批評「撿角」（沒出息），讓他不解直呼「老一輩都會覺得在路上跑外送的人，都是社會底層天天撿角是嗎？」掀起網友熱議。

該名網友在《Dcard》提到，他因為很喜歡騎機車的感覺，因此選擇成為全職外送員，「平常除了送外送，還會用空餘的時間看書，上班前我喜歡植物，所以會先去菜園澆花再去上班，下班後運動，吃飽飯跟朋友一起玩電腦大概是我一整天的行程」。

原PO接著說，有次下班回家，爸爸突然問他「以後要做什麼？總不可能一輩子做外送吧」，更帶有偏見地問「你這樣一個月賺多少？有沒有3萬？」原PO回答「我半個月3萬初，不想跟你說了」，結果爸爸下一句竟說「撿角」，讓他大嘆「所以老一輩都會覺得在路上跑外送的人，都是社會底層天天撿角是嗎？」

文章引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「我爸媽都無感欸，反而還滿感謝這些人，讓我們家這群懶人按按手機就有東西吃」、「我覺得老一輩的思想較為保守，或許我們年輕人喜歡嘗試新的事物，但對他們來說是不務實的」、「那年代的中老年人，就是喜歡看起來體面點的工作」、「你要拿出結果給他看（薪水），他就會認同了，至少你會認真在工作」。

但也有網友持不同看法，「你先想想外送員能有什麼發展，我是你家長也會這樣想」、「感覺你還年輕，還有更多具發展性的工作可以選擇，現在就過得太安逸有點可惜，外送是適合過渡期的工作」、「我覺得你過得太安逸，目標狹隘，其實大部分外送員都是副業，不太會有人全職，這樣跟一輩子在超商打工差不多，感覺你還年輕只是沒有想努力，該為自己的人生負責了吧」。