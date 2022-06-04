37歲男以高考當藉口專業啃老 曝秘訣「靠這招」撐到父母習慣

近幾年物價、房價高昂，新世代的社會新鮮人對於未來是否能賺到錢、買到房感到迷茫，厭世、躺平文化也順勢而起，反映出年輕世代對生活的無力感。日前一名男網友就在「Dcard」分享自己當「啃老族」的秘訣，提到自己考了8次高考都落榜，所幸在家當啃老族，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，他今年37歲，體重過重不用當兵，這輩子也還沒有工作過，「家裡沒有到很有錢，在南港有一套50多坪的房子，爸媽年收加起來快300萬，但我是家裡唯一的兒子，兩個姐姐已經嫁人了」。他補充，自己研究所畢業那年剛好經濟不景氣，大家都在放無薪假，所以順理成章地窩在家裡打電動，兩三年後被媽媽催促找工作，「這時我就拿出我的拿手絕活：考公務員。」他強調，一定要考高考，因為普考沒考上太廢了，但高考沒考上很正常，「我每天都在打電動，能考上才有鬼」。

最終原PO共考了8次，中間有三次用理由躲掉，「一次是考試前兩天突然得諾羅病毒，一次是確診糖尿病，把自己關在家三天，另一次是去年新冠，危險不敢出門。」八次全部都落榜後，爸爸從一開始的憤怒，慢慢變成失落和無奈，最後就習慣了，也不再逼他找工作，原PO最後還強調，「臉皮一定要夠厚，爸媽和親戚一開始一定各種酸言酸語，只要撐到他們習慣這一切，那你就可以毫無後顧之憂的啃老了」。

許多網友看到這篇文章後紛紛批評，「我想你應該單身一輩子吧，女生不會喜歡你這種沒目標又啃老的宅宅 」、「這樣會不會很無聊啊？會覺得錯過很多樂趣嗎？」、「不要在這邊刷存在感，你去好好跟朋友炫耀你啃老，不用在這邊帶壞小朋友」、「你爸媽知道你的落榜理由只是藉口，只是不想說破罷了，當然你的人生開心就好，但不是所有人都像你這麼好命」，也有網友聯想到前陣子一名35歲男子分享的「每日躺平族作息」，他同樣是啃老一族，每個月還會領爸媽給的6、7萬零用錢，讓許多網友直呼：「好羨慕」。