爸媽每月豪撒7萬零花 35歲男曝「躺平作息表」：懶得奮鬥了

近年房價物價飆漲，有一部分年輕人面對高壓的工作環境及沒上漲的薪水，選擇「躺平」抽離壓力引發共鳴。近日一名35歲男子在網路發文透露，自己曾做過多份工作，但漸漸得不想奮鬥，外加爸媽每月都會給6、7萬的零用錢，讓他覺得「過得很舒服」，何必當上班族那麼累，貼文一出引發討論。

原PO在Dcard發文表示，自己現年35歲，曾做過超商店員、小公司行政等工作，不過從畢業到現在，每份工作沒做過半年，「覺得做那些根本沒什麼意義，何必過得那麼累，後來就也慢慢不想工作懶得奮鬥」。

原PO也透露每個月爸媽會給6、7萬的零用錢，既然生活無憂就沒去找工作了，並表示這一代沒靠爸媽真的很難生活，已經「放棄對世界的抵抗」，同時分享自己「每日躺平族作息」。

08：30 起床去健身房運動 09：30 回家沖澡簡單弄個早餐 10：30 追劇+玩遊戲 12：30 午餐叫外送 13：00 睡個午覺 14：00 去咖啡廳聽音樂看喜歡的書 (有時去誠X逛逛+採買) 16：30 回家騎車運動 18：30 回家沖澡晚餐叫外送 20：00 追劇+玩遊戲 24：00 睡覺

貼文一出引發討論，引發兩極討論，有些網友指出原PO弄錯躺平的意義，「這是已經是啃老，是說台灣也一堆人在啃老就是了」、「35歲了還在啃老？不用努力未免太爽」、「『躺平』是指有工作有自主生活，但是工作找輕鬆的，也不用太認真負責，是能奉養父母，但不生不婚，不會對社會有負擔，但『啃老』是代表是靠父母的錢生活，父母老了死了就沒生活能力，造成社會負擔」。

但也有人留言，「這世界本來就不公平，人家有實力啃老，啃老那又如何？」、「我在想沒上班不代表他很懶吧，如果有錢…我也不想上班」、「真羨慕，老實說這種生活才是最好的～整天汲汲營營追求薪水的生活殊不知是在幫人家打工抬轎，把自己的生活過好得等到老年，蠻可悲的」、「如果是真的，那我真的羨慕」。