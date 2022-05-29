高鐵票根熱賣 黑暗用途曝光引網狂喊：國稅局出動

搭乘高鐵或火車時常會有使用完的票根，有許多人喜歡收藏，不過有一名網友發現網路上有人在販賣票根，發文後意外釣出超黑暗用途，網友看了喊「國稅局出動嚕」。

原PO在PPT以「為什麼高鐵票根會賣那麼好？」為題發文表示，他意外發現有人在蝦皮上賣高鐵票根，而且車次、起迄時間，甚至金額都巨細無遺，「重點是賣超好的，甚至還有人回購，這讓我有點不解，除了收藏以外，這些票根還能幹嘛嗎？」他另外發現電影票根也一樣熱銷。

網友紛紛留言，「報帳」、「沒出過差？」、「出差報假帳阿」、「出差開車去但跟公司說坐高鐵？」、「台鐵／客運／高鐵早鳥票／開車，但報高鐵全票票價」、「大人的事情」、「應該都是報帳用的」、「有的公司有文康補助，電影票可報帳」、「公司報帳用、掩飾出門偷吃用」。

不過這行為事實上構成偽造文書罪，民眾切勿以身試法，「賣票根沒有違法，違反的是報假帳被抓」、「國稅局出動嚕」。