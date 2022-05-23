他見貨車違規左右狂鑽 怒酸：難怪貨物很快就到

開車最怕遇到三寶駕駛，從內側突然超車變換車道或是違規左轉，都讓人看了直搖頭，日前一名網友分享行車影片，只見一台貨車不停在馬路上鑽來鑽去，一下從左側逆向車道切入，一下從右側路肩超車，讓後面的駕駛看了十分傻眼，網友看了也直呼「太危險了！」

一名網友在臉書「爆怨2公社」PO出影片，只見在公路上，一台貨車違規從對向車道雙黃線超車，超越原po從左側切入車道，行駛到一半又覺得前面的車太慢，改行駛路肩，從外側車道超車，左右來回超車的姿態讓原PO傻眼表示「為什麼一樣在送貨，你的貨都能比較快到？因為…我會超車啊！這種開車方法，真的是……」。

影片曝光後，引發網友熱議，有人批評「真的有夠垃圾的開法」、「大哥很急」、「趕著去投胎吧」、「鑽來鑽去薪水有比較高嗎？」、「可以送三張罰單，道交45-1-3不依規定駛入來車道（逆向），道交42不依規定使用燈光（方向燈），道交47違規超車（右側超車），900+1200+1200=3300元」、「太危險了」。