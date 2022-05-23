確診請管理員幫忙拿外送 反被回這句她傻眼：出事誰負責？

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前表示，「快篩陽性等於確診」，日前有位網友指出，她確診在租屋處隔離7天，不能出門的日子都請外送員送餐，再讓大樓管理員拿上來，沒想到在隔離的最後一天時，管理員卻告訴她「現在已經跟病毒共存了，要自己下來拿餐點」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她是在外縣市工作的上班族，確診後在租屋處隔離，餐點都是叫外送，再請管理員幫忙送上來，因為管理員告訴她「外送不可送上樓，餐點會由他們幫忙送上來」，她指出「為了不麻煩管理員們，我一次就會叫全天份量的外送餐點，最多叫兩次外送，請管理員送上樓」。

到了隔離第二天時，其中一位管理員問她要隔離到甚麼時候，她回應要一週，很多管理員不情願幫忙送餐，不過她也認為沒關係，因為等到5月22日晚上12時她就能解隔離，從5月23日變成自主管理了。

但22日當天她尚未解隔離，中午一樣打電話請管理員幫忙送餐上樓時，管理員卻回「不是只有隔離到5月22日嗎？」原PO回應「要等到晚上才算，而且我篩檢還是陽性」，沒想到管理員卻回應「現在已經跟病毒共存了，要自己下來拿餐點」。

對此，原PO傻眼表示「我沒有不想下樓拿餐點，只是擔心會傳染給別人，社區管理員的工作是什麼？坐在大廳發呆等領薪水嗎？我上禮拜才看見一則新聞，內容說孕婦染疫母子雙亡，如果今天很不巧有人因為我的經過，或是不小心跟我搭乘同一台電梯，因為我而不小心染疫了，想請問一下，這誰負責？」

不少網友回應表示，「找管委會處理」，管理員聽命於管委會，如管理員無法幫忙送餐，則應讓外送員可直接送餐給居隔人員，有網友建議「下來跑去各委員家見面，哈囉我確診陽性，保全不幫拿」。網友並分享各自社區的狀況，「社區都是請外送員送上樓，外送員都很樂意」、「我們大樓管委倒是有公告出協助電話，送餐送藥到門口之類的」、「我是大樓保全，我們大樓就沒有這種狀況，因為確疹者就居家隔離了，就很辛苦了，所以我們都會幫忙他們送上去」。