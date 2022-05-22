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台灣六年來最有感改變是什麼？ 這2點讓人民感嘆：一去不回
近幾年，不管是全球或台灣都發生許多變動，包含俄烏戰爭與新冠疫情等，有一名網友就好奇，人民在過去這六年來，最有感的事情是什麼？
原PO在PTT上以「這六年來，你最有感的改變是什麼？」為題表示過去六年來，經歷了新冠肺炎、中美貿易戰與俄烏戰爭等等，國際上發生了許多大小事，在台灣經濟也起飛，股市萬八、房價創新高、少子化、物價飛漲與高通膨等。
網友紛紛留言，其中以物價、房價問題最為大宗，「少子化、炒房」、「物價一去不回」、「房價與物價都漲，薪水不漲」、「當然是喜迎房價上漲、物價上漲、薪水不會漲」、「物價最有感，伙食費提高20%以上」、「少子化、炒房、網軍」、「房價與物價吧，反正政府不在乎啊」。
也有網友表示，「麻痺、無感」、「網軍治國，台灣競爭力退步」、「網軍文化啊」、「大停電」、「停電變日常」、「看不見未來」、「總統跟隱形人一樣」、「文組越來越慘，除非靠關係」。
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