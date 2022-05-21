吃海底撈隔天發病確診 她1舉動竟收到「超澎湃防疫包」

海底撈是一家中國的火鍋餐飲集團，且相當具有規模，其中又以服務為特色，在台灣也設有多間分店。日前一名網友發文表示，自己確診前一天剛好吃海底撈，因此致電告知該門店，結果竟然意外收到防疫包，甚至還有準備溫馨小卡片。

日前一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，自己因為發病前一天剛好吃海底撈，所以有致電以及傳訊息告知，提醒當天的服務人員進行快篩。原PO還強調，當天和其中一位服務生聊天長達半小時，而且過程中沒有配戴口罩。

除此之外，原PO表示，現在新北市政府的防疫包改成只有一支快篩，結果海底撈竟然霸氣寄來相關產品。從貼文照片中可以看見，防疫包內有拌飯醬、番茄蝦餅、自煮火鍋、王子麵、番茄牛肉冬粉杯等等。不僅如此，防疫包內還有一張卡片，該門店貼心寫道，「準備了防疫包，與您一起渡過隔離期間，祝您早日康復，也期待與您相見」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「海底撈這個服務不錯啊！加分」、「服務好到這樣，值得康復後吃爆」、「霸氣又慷慨的防疫包」、「海底撈的貼心真的無人能敵了」、「好貼心的是都選溫和的口味寄出，沒有選刺激的招牌麻辣口味」。

另外，不少網友也針對原PO的處理方式給出讚美，「也是妳們替他人找想」、「很貼心，妳也很棒，有請他們快篩」、「不過你們也很棒，確診了還通知店家注意」、「這就是互相，妳提醒他們，他們給了很正向的回饋」。