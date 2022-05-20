她隔門送物資給確診友人 反被酸沒義氣「會怕？」

近期台灣確診人數越來越多，身旁也不乏親友、同事確診的消息，其中自己在外租屋生活的人若是確診尤其艱辛，不論飲食、物資皆須仰賴親友協助寄送。日前一名女網友便在「Dcard」發文表示，她在得知朋友確診後，好意送物資過去，但卻因為與確診朋友保持距離而遭對方情緒勒索，似乎在埋怨原PO不夠有義氣、會害怕被傳染，讓她直嘆：「我重視你，但不代表要一起共享病毒」。

原PO以「給確診朋友送餐後很失望」為題分享，提到因為朋友症狀較為嚴重，所以在某天下班決定送物資過去給他，過程中在房門口聊天關心他，但因為原PO沒有進房門，確診朋友便一直問她：「會怕喔？」原PO回應：「都會送東西到房間來了，沒那麼怕，但聽說確診症狀很痛苦，還是會怕，也還有家人要顧」，但朋友很在意原PO表示「會怕」， 「一副我很沒義氣的樣子，他一邊忙著手邊的事一邊與我對話，過程中咳嗽都沒有遮擋，似乎是在測試我的反應，會怕就快滾」。

原PO認為，她重視這位朋友，但不代表要一起共享病毒，「只是想送個支援，怎麼就變成這樣情感的拉扯？我可以理解確診者的孤單，但理智一點看待吧」， 她也認為，大家害怕病毒是因為這不僅是健康風險，還牽涉生計，除非自己能當個完美黑數且不影響到家人，「我自我保護、未雨綢繆，怎麼就變得是不夠重視朋友呢？」

許多網友紛紛表示，「朋友是互相尊重的，不顧慮妳的風險還在那耍腦，東西丟著就可以走了」、「好爛，幫忙送東西他還不保護妳」、「我跟我朋友說沒東西吃，我可以送過去，她都不敢讓我過去，你朋友到底有啥問題？」、「超羨慕有妳這種朋友的，妳很有義氣，是他不懂珍惜」、「他真的有把妳當朋友嗎？他不值得妳對他這麼好啦」、「妳朋友真的很不為人著想欸！通常不是都怕傳染給親友嗎？這種朋友繼續下去應該會先氣死吧！情緒勒索大師」。