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不給檢舉現亂象！3車空車格旁「紅線違停」 網怒：台人德性

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾檢舉交通違規案件數暴增，交通違規檢舉新制於4月30日正式上路，紅黃線違停不再開放檢舉。示意圖／記者林俊良攝影
民眾檢舉交通違規案件數暴增，交通違規檢舉新制於4月30日正式上路，紅黃線違停不再開放檢舉。示意圖／記者林俊良攝影

由於民眾檢舉交通違規案件暴增，交通違規檢舉新制於4月30日正式上路，不再開放民眾檢舉紅黃線違停規定，但此項變革似乎造成更多違停亂象。一名網友就分享網路影片，機車騎士經過路旁3輛車卻不見它們停放在停車格內，而是整齊地停放在車格旁的紅線上，網友們看了也不禁苦笑，「這不是紅線，這叫類白線」。

這名網友在PTT發文驚呼「這是紅線違停的新高度？」他分享YouTube頻道《地圖型行車影像分享平台》影片，只見路邊一排合法停車格空位，有3輛汽車卻似有默契般選擇不停，反而停放在停車格旁劃設的紅線上。

原PO看了直搖頭，沒想到會有人不停停車格、專停紅線，不禁嘆問「看來他們是看準現在不能檢舉（紅線違停）了，要不要乾脆停車格也畫紅線好了？還可以省油漆耶～」

3輛汽車一同跳過停車格不停，反而停在紅線上。 圖擷自YouTube
3輛汽車一同跳過停車格不停，反而停在紅線上。 圖擷自YouTube

影片曝光引起許多網友討論，有人留言笑虧「以前聽人講過，沒想到真的有人實踐」、「自主應變啊」、「當大家都一起停紅線就變成合法停車位了」、「這不是紅線，這叫類白線」、「就知道台灣人啥德性了吧」、「這就是民主自由真諦」。也有不少人批評「這是啥畫法？要不整排都是格子，不然就畫紅線」、「交錯畫到底是想幹麻？」、「建議修法，停紅線也要付停車費」。

事實上，民眾檢舉交通違規案件數暴增，光是2020年成功舉發的440萬件中就有230萬為紅黃線違規停車，其中不乏惡意跟拍、舉報等情事，警力也不堪負荷。交通部去（2021）年提出「道路交通管理處罰條例」相關修法，正表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中最常檢舉的紅黃線違停，若沒嚴重影響交通安全，不再開放民眾檢舉，若是影響交通則可撥打110舉報。

PTT 交通違規 違停

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