交部修法明列46項民眾可檢舉事項 違停只剩這5種

隨著智慧型手機愈來愈普及，民眾檢舉交通違規案件數也不斷增加，大量的民眾檢舉案不僅引發民怨，也讓警力不堪負荷，立院朝野立委多次提案要求修法。交通部如今也提出「道路交通管理處罰條例」相關修法，正表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中包括未戴安全帽、開車手持行動電話、違規超車、車輛不禮讓行人、闖紅燈、並排停車、占用身障車位等，今獲立法院交通委員會審議通過。

根據警政署統計，民眾檢舉交通違規案件數一路從105年的153萬7千多件，增加到去年的598萬6千多件，光是檢舉案件量就增加了4倍之多，其中去年因民眾檢舉而成功舉發的案件有440萬件，占了全國警察機關舉發總件數的三分之一。

警政署表示，去年成功舉發的440萬案件中，光是紅黃線違規停車就占了230萬件，比例近六成。也發現有些民眾已經不是用手機、相機檢舉，而是利用行車記錄器，一路開過去、一路開單，回家還很用心的在電腦上一一截圖。

交通部表示，民眾近來檢舉案爆量，確實有些檢舉案件是有特定性，像是跟拍、惡意報復等，這除了產生民怨，警力也不堪負荷，也有民眾在國發會的公共政策網路參與平台提案廢除現行「道交處罰條例」第7之1條明定，去年底經政委唐鳳召集協作會議討論後，大家的決議是可以保留，但民眾檢舉項目應該要做原則性規範。

交通部表示，經和內政部警政署、各縣市政府討論後，道交條例第七條之一開放民眾檢舉項目分為兩大類，一是「動態違規」，也就是對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締的違規項目，總計41項。其中包括所載貨物滲漏飛散脫落掉落、未戴安全帽、點燃香菸駕駛、手持行動手機、未保持安全距離、危險駕駛、惡意逼車、不禮讓行人等。

此外，「靜態違規」項目則有五項，主要限縮於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車，包括違規並排停車、占用身障停車格、在公車站、交岔路口、消防車出入口5公尺內違規停車等。

此外，過去民眾交通違規檢舉案量高，申訴情況也不少。警政署表示，一般來說，如果是靜態違規，例如違規停車，因違規事項明顯，民眾不太會申訴，申訴成功比例也很低；反倒是動態違規，尤其是變換車道未打方向等等的爭議性較大，曾經有看過檢舉達人最多五分鐘內，就檢舉了九次違規，警方也都會舉發，但法院認為，六分鐘內的違規是同一行為，應只舉發一次，這是雙方對法律的見解不同，建議交通部明定清楚，六分鐘內檢舉不同違規行為，就只舉發一次。