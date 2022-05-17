再也不怕畫歪！阿嬤「畫眉神器」曝光 眾人笑讚：太有智慧

化妝對許多女性來說是基本技能，但並非每個人都具備非凡技巧，「手殘族」就必須靠一些小道具來打理妝容。有人在臉書社團分享阿嬤的「畫眉神器」，讓眾多網友直呼阿嬤根本是「生活智慧王」。

一名網友在「爆廢公社公開版」貼出一組照片，畫面中是一位老太太拿著衣架，並把衣架的彎勾處靠在眉毛上，藉此弧度畫出眉型，該網友戲稱這是「阿嬤的畫眉神器」。

一位阿嬤利用衣架畫出理想的眉型。 圖擷自 臉書社團「爆廢公社公開版」

網友們看到這個畫眉的小撇步不禁拍手叫好，大讚阿嬤「充滿智慧」，「長知識了」、「怎麼沒想到這招」、「還可以調整一下自己喜歡的弧度，左右兩邊也不怕不對稱」、「不用霧眉了」、「阿嬤懂畫」、「阿嬤是有頭腦的人」、「湯匙應該也行」，也有人領悟到衣架的多功能性，「能打小孩還能畫眉毛」。

不少人更是直呼「阿嬤好可愛」，還有網友表示，「老人家化妝會讓記憶力變好，可以多鼓勵長輩愛美」，但也有人打趣的說這種畫法的缺點是「整天眉毛都處於一個很驚訝的狀態」，還有網友注意到阿嬤的妝容有點白，貼心提醒「阿嬤的粉塗的有點厚喔！記得每天洗臉卸妝清潔毛孔」。