他見「外送員淋雨送餐」心疼想給小費 網論戰：我冒雨上班也沒獎金
最近幾天連續大雨，再加上疫情影響，許多人懶得出門就透過外送平台叫餐，但有一名網友就表示雨天叫外送都會「對站在雨中的外送員感到不好意思」，他好奇大家會不會因為下雨天叫外送而給小費？貼文一出引起熱議。
這名網友透過PTT發問「雨天叫Food Panda／Uber eat會另外給小費嗎？」最近幾天連續降雨，原PO都依賴外送平台解決三餐，但看到外送員站在雨中都會覺得有點不好意思。他坦言有想過另外給點小費，但台灣似乎沒有給小費的習慣，「感覺有點奇怪，也不知道金額該給多少」，好奇大家雨天叫外送會另外給小費嗎？
多數網友坦言要給不給都可以，消費者開心就好，而其他網友則認為「不會給，我付的錢裡面已經有他的薪水」、「每個職業都有該承擔的利弊」、「我冒雨上班公司也不會給我獎金啊～」、「是他自己決定雨天去上班的耶」。
也有另一派網友直言「大雨或很冷的話會給」、「會啊！感謝有人下雨幫忙送餐」、「會，雨天他特地進沒雨的地方給食物，怕我拿到淋濕的，滿貼心的，主要看感覺啦！」、「感謝他願意幫我，我遇過大雨沒有人接單過」、「下雨跟晚上11點之後叫外送一定給小費」。
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