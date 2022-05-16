快訊

桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

北市防疫急門診爽約率過高 柯文哲氣炸開罵：下次記身分證字號

中小學停課兩周聲浪四起 教育部：目前無規畫

他見「外送員淋雨送餐」心疼想給小費 網論戰：我冒雨上班也沒獎金

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為冒雨外送的外送員。示意圖／記者曾原信攝影
圖為冒雨外送的外送員。示意圖／記者曾原信攝影

最近幾天連續大雨，再加上疫情影響，許多人懶得出門就透過外送平台叫餐，但有一名網友就表示雨天叫外送都會「對站在雨中的外送員感到不好意思」，他好奇大家會不會因為下雨天叫外送而給小費？貼文一出引起熱議。

這名網友透過PTT發問「雨天叫Food Panda／Uber eat會另外給小費嗎？」最近幾天連續降雨，原PO都依賴外送平台解決三餐，但看到外送員站在雨中都會覺得有點不好意思。他坦言有想過另外給點小費，但台灣似乎沒有給小費的習慣，「感覺有點奇怪，也不知道金額該給多少」，好奇大家雨天叫外送會另外給小費嗎？

多數網友坦言要給不給都可以，消費者開心就好，而其他網友則認為「不會給，我付的錢裡面已經有他的薪水」、「每個職業都有該承擔的利弊」、「我冒雨上班公司也不會給我獎金啊～」、「是他自己決定雨天去上班的耶」。

也有另一派網友直言「大雨或很冷的話會給」、「會啊！感謝有人下雨幫忙送餐」、「會，雨天他特地進沒雨的地方給食物，怕我拿到淋濕的，滿貼心的，主要看感覺啦！」、「感謝他願意幫我，我遇過大雨沒有人接單過」、「下雨跟晚上11點之後叫外送一定給小費」。

PTT 外送員 小費文化

延伸閱讀

地方媽媽搶嘸停車位氣憤報復 「掏乳噴汁」攻擊荒謬影片瘋傳

家人收到這封簡訊臉超臭 他PO「防疫險退保通知書」掀熱議

YouTuber又出事？他改裝「沙發車」載妹上路 網傻眼抓包：這違法吧

50嵐「13年前古早價目表」出土 網見最便宜只要10元嘆回不去

相關新聞

他見「外送員淋雨送餐」心疼想給小費 網論戰：我冒雨上班也沒獎金

最近幾天連續大雨，再加上疫情影響，許多人懶得出門就透過外送平台叫餐，但有一名網友就表示雨天叫外送都會「對站在雨中的外送員感到不好意思」，他好奇大家會不會因為下雨天叫外送而給小費？貼文一出引起熱議。

家人收到這封簡訊臉超臭 他PO「防疫險退保通知書」掀熱議

近日本土疫情升溫，許多民眾也拿著防疫險領取理賠金，日前富邦產險宣布拒賠「重複投保」者，掀起網友討論，今（16）日就有一位網友收到「富邦防疫險退保通知書」，並表示「幾十位親友跟家人都收到這封簡訊，應該很多人都拿到通知了」，引發網路熱議。

50嵐「13年前古早價目表」出土 網見最便宜只要10元嘆回不去

物價漲多兇？近日一名網友分享多年前知名連鎖手搖飲料店的價目表，發現最便宜只要10元就可以喝到一杯飲料，令他不禁感嘆「回不去了」。 這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文貼出50嵐多年前的價目表，最便

驚見路邊停車格被擺「請勿停車」路牌 駕駛傻眼直撥110報警

都市區停車位難尋，想不到除了人肉佔位，還有人使用「禁止停車」路牌佔位。有網友近日在住家附近停車格驚見「停車格被放了請勿停車的牌子」，傻眼的他直接打110報案，直呼「公有停車位當路霸會不會太誇張？」還有網友分享曾遇過以「甜筒」佔車位的情況。

什麼行業有「最強員工福利」？速食店吃到懷疑人生 葬儀社答案曝

不少人在求職或打工的時候會考慮公司的福利，像是員工優惠、獎金等等。一名網友表示曾在飲料店打工時，飲料可以隨你喝不用錢，貼文也引發許多迴響，更有在葬儀社上班的網友分享「最強員工福利」

梅雨襲台他加速超車輪胎受阻 機車族曝「水漂現象」惹禍

受到今年第一道梅雨鋒面影響，近日全台降雨明顯，出外騎機車可能天雨路滑，較為危險。有網友發現，雨中騎車遇到積水，導致輪胎出現阻力，其他網友則解釋「這是因為機車也會有水漂現象」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。