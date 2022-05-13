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馬桶水箱變魚缸 網見裡頭還有魚直呼「母湯喔」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友投稿一處民宿的廁所馬桶水箱換成透明材質，裡面還養了一條魚，讓不少人痛批虐待動物。 圖／臉書「奇葩裝潢分享中心」
有網友投稿一處民宿的廁所馬桶水箱換成透明材質，裡面還養了一條魚，讓不少人痛批虐待動物。 圖／臉書「奇葩裝潢分享中心」

不少人會將家中設備小改造，創造生活樂趣，但有網友分享一張照片，只見廁所馬桶上的水箱變成透明的，裡頭還養了一隻魚，沒想到照片一出引起不少人的抨擊，認為有虐待動物之嫌，熟知內情的人則解釋這是一家民宿，這個裝潢早已經換掉了。

有網友在臉書「奇葩裝潢分享中心」投稿一張照片，廁所馬桶上的水箱被換成透明的，裡面除了水箱的零件設備外，還養了一隻魚，並且放了造景，彷彿就像是魚缸一樣，看似有點趣味性，但不少鄉民卻不買單。

許多人看了痛批根本是虐待，「所以每次沖水魚都要面臨一次窒息…玩窒息play有問過魚同不同意嗎？這個真的不行，真的」、「虐待動物不行」、「換水換的這樣急，金魚死定了，這絕對是虐待動物」、「這個主人會有業報喔~阿彌陀佛」、「就算不是加氯自來水，水沖下去放新的水的時候，溫度過大會導致金魚心臟壓力太大死亡喔」、「無論用生命來做什麼，都一點也不好玩不好笑」。

還有網友透露這是位在台東的某家民宿裡，讓不少人直呼太扯，但也有人解釋這家民宿早先的確有這個設計，但這個裝潢已經改掉很久了。

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