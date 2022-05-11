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挑戰極限？她做快篩整根「被鼻孔吞噬」 網友大驚：高深莫測啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己做快篩的照片，把拭子整根放進鼻孔內幾近消失，讓不少網友驚訝。（翻攝自爆廢公社）
一名網友分享自己做快篩的照片，把拭子整根放進鼻孔內幾近消失，讓不少網友驚訝。（翻攝自爆廢公社）

昨（11）日台灣新冠肺炎單日本土疫情已破5萬人，並預估疫情高峰會在5月20日到6月10日間。接觸確診者的機率增加，不少民眾也有危機意識，做快篩的次數相對地增加。一名網友分享自己做快篩的過程，表示有沒有人像她一樣「捅到棒子快不見」，照片Po讓網友們驚呼又大笑「怎麼辦到的」、「真的是高『深』莫測」。

一名網友分享自己做快篩的照片，把拭子整根放進鼻孔內幾近消失，讓不少網友驚訝。（翻攝自爆廢公社）
一名網友分享自己做快篩的照片，把拭子整根放進鼻孔內幾近消失，讓不少網友驚訝。（翻攝自爆廢公社）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」Po出照片，表示自己做快篩時不曉得是否是「它（拭子）太短，還是我塞太進去了」，整根拭子塞進左鼻孔內幾乎消失，隨後友人告知只要插進拭子上的「刻度記號」就好，讓她直呼「好好笑，快被自己笑死。」還稱自己插這麼深，「測起來應該是準的吧」，最後她說沒有因而戳到流鼻血，只有流鼻涕而已，詢問網友們「有人像我一樣捅到棒子快不見嗎？」

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網友看完以後直呼驚悚，表示「不痛嗎」、「放進大腦裡了嗎」、「深不可測」、「人家昰深喉嚨這是深鼻孔」、「這是天賦異稟嗎？」、「要你快篩，又不是要你抽腦髓。」還有人開玩笑說，「我看妳是想跟我一樣當個大鼻孔怪」、「妳的鼻子會吃快篩」。

面對網友質疑「會不會是棉花棒」，該名網友秀出自己的拭子長度照片。（翻攝自爆廢公社）
面對網友質疑「會不會是棉花棒」，該名網友秀出自己的拭子長度照片。（翻攝自爆廢公社）

不過有不少網友表示和原Po者相同，「我也這樣，而且還沒（戳）到底」、「（我）最後拿夾子夾出來」，另名網友提到她戳這麼深其實沒什麼用，「（若）CT值太高，不管捅多深，快篩是驗不出來的。」

其他網友也分享，現在的實名制快篩為羅氏公司所生產的快篩試劑，裡頭的拭子相較於其他廠牌如「福爾威創」，長度較短，不過也有一定長度。據羅氏快篩教學影片，將拭子緩慢插入鼻孔，大約向前2公分，平行於嘴巴底部不向上，直到遇到阻力，不要施加任何壓力，拭子抵靠鼻腔內壁並旋轉4次後取出。過程不太需要整根插入，也難怪網友們看到原Po的照片驚奇不已。

福爾威創快篩產品中的拭子（見圖），相較於羅氏快篩試劑，長度較長。（翻攝自YouTube）
福爾威創快篩產品中的拭子（見圖），相較於羅氏快篩試劑，長度較長。（翻攝自YouTube）

實名制的快篩試劑採用羅氏的快篩產品，拭子長度較短。（翻攝自YouTube）
實名制的快篩試劑採用羅氏的快篩產品，拭子長度較短。（翻攝自YouTube）

據羅氏快篩教學影片，將拭子緩慢插入鼻孔，大約向前2公分，平行於嘴巴底部不向上，直到遇到阻力，不要施加任何壓力，拭子抵靠鼻腔內壁並旋轉4次後取出。（翻攝自YouTube）
據羅氏快篩教學影片，將拭子緩慢插入鼻孔，大約向前2公分，平行於嘴巴底部不向上，直到遇到阻力，不要施加任何壓力，拭子抵靠鼻腔內壁並旋轉4次後取出。（翻攝自YouTube）

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