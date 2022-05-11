快篩戳2.5公分？醫再深戳轉5圈愣「2親友陰轉陽」：該信說明書嗎
本土疫情持續延燒，民眾只要有症狀或是接觸史都會使用快篩來檢查自己是否「陽性」染疫，不過台大臨床牙醫系副教授、台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆敘述自己的經驗，有兩位親友按照快篩說明書上的「採檢方式」都得到陰性結果，他不太相信親自再幫他們檢測一次後，竟都冒出2條線，質疑「到底要不要相信說明書上的建議方法？」。
李正喆在臉書發文指出，快篩試劑說明書說，棉棒只要進入鼻腔2.5公分，不需要到最後的鼻咽腔，但身邊兩位親友案例，一個有很明顯的症狀，另一個沒有症狀但有跟確診者密切接觸，照說明書的方法篩出來都是「陰性」，他不信邪，又按照自己的方式幫親友檢測，右鼻孔進入到最後鼻咽部黏膜轉五圈，拿出來再插入左鼻孔到最後的鼻咽部轉五圈，結果出來兩個都是「陽性」，質疑「到底要不要相信說明書上的建議方法？」。
此文一出引起不少人留言，「還好我自己快篩都到鼻咽部，比較放心」、「老師是正確的，因為鼻內分泌物不一定會在鼻孔區」、「原來要篩那麼深！」、「鼻咽拭子還是最標準的篩檢流程，至少要有專業醫護人員執行，實名制家用快篩考慮一般民眾的使用安全性，所以只是淺鼻（腔）拭子」、「會不會用，關係很大！也可能隨便弄一下」、「我看教學影片都是要伸到最底部，棉棒進去很長，2.5公分顯然是不夠的」。
根據《東森新媒體ETtoday》報導，李正喆說，標準的採檢應為棉棒進去至鼻咽部處，約鼻孔進去6-8公分，才有可能得到正確結果，只有進去2.5公分，惟指望鼻咽部黏膜分泌物往前流到鼻腔中間，才可能被採檢到，分泌物不多就有可能會偽陰性，李正喆也表示，發文目的是為了提醒民眾「不要驗出偽陰性就放鬆警戒，這樣不如不驗」。
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