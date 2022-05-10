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他上求職網驚見「這職缺」問好壞 網笑：工作到一半還可以當外送員

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在求職網站看到「IT工程師兼送貨司機」的職缺。示意圖／Ingimage
有網友在求職網站看到「IT工程師兼送貨司機」的職缺。示意圖／Ingimage

一個職務身兼多種工作很常見，但有些工作「斜槓」到令人大開眼界。一名網友便在網路上分享自己看到的新奇職缺「IT工程師兼送貨司機」，於是想上網詢問職缺好壞，對此，許多網友皆大嘆新奇，有網友則認為其中暗藏玄機。

有網友在ptt發文，分享自己在求職網站看到的名為「IT工程師兼送貨司機」的新奇職缺。網站上的描述寫下三點主要工作內容，包含「誠徵有上進心，努力打拼（拚），想多賺錢的優秀人才」、「此職缺一半時間處理公司MIS工作、一半時間開公司貨車送貨」，以及「對職涯與人生有目標及想法者」，待遇則開出月薪6萬到8萬的區間。原PO因此好奇詢問「IT工程師兼送貨司機這個缺好嗎？」

文章一出，許多網友開玩笑表示，「手不握方向盤的時候coding」、「可能還要幫經理遛狗，接送小孩哦」、「等紅綠燈可以寫code，時間管理大師」、「不錯啊，工作到一半還可以接單送uber耶」、「哇靠這超級員工欸」、「一個職位學習兩個技能，真的很有想法跟上進」、「司機做幾年可以正式轉行it」、「類司機」。

也有網友指出，「我現在也偶爾需要幫忙送貨」、「很正常，小公司哪有這麼多code跟電腦要修，這薪水很佛了，一定很多人衝」。有網友則認真推測，「這缺主要是司機吧，另一個是兼職維修電腦」、「這種待遇好不好要看工時多長」、「會這樣開，很可能代表前一個員工真的是這樣幹的」、「別傻了，開的薪水一定有貓膩，肯定一堆附加條件」。

職涯 求職 薪水 斜槓

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