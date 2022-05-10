「天降確診於斯人也」頻傳被染疫 她還遭衛福部嗆：要怎樣

國內確診人數屢創新高，PCR量能吃緊，第一線防疫人員也因大量快篩陽性民眾而疲於奔命。近日，有網友發生「被確診」，即使沒有做過快篩和PCR仍收到確診須隔離的簡訊，離奇事件讓網友酸回「天降確診於斯人也」。

一名網友在PTT發文，他表示自己都待在家，沒有做過快篩和PCR，卻無緣無故收到確診通知簡訊，納悶「是別人填寫到我的手機才會收到簡訊嗎？」貼文曝光後鄉民紛紛回應，「超前確診」、「隔空確診，最新科技」、「天降確診於斯人也」、「應該是填錯號碼吧」、「你遲早都要確診，何不現在就確診」、「某人填錯電話，或某人系統入錯號」。

其實這名PTT網友並非個案，上周一名女網友在臉書「爆廢公社」也PO文，表示自己碰到「被確診」的烏龍事件。她提到，5月3日一早收到確診通知簡訊，但原PO表示勞動節連假都待在家、也沒有前往醫院篩檢，致電1922卻始終忙線中，保險起見只好先在家隔離，並請家人赴衛生所查明狀況。

一名女網友表示自己勞動節連假都待在家，甚至也沒有到醫院篩檢，卻無故接到確診通知簡訊。 圖／擷自 爆廢公社

不料和衛生所人員溝通後，即使原PO連假都沒有出門、也沒有篩檢，仍被衛生所認定可能確診、或可能接觸確診者，只得依法在家進行「3+4隔離」。事後原PO愈想愈不對勁，「就這樣莫名其妙要被隔離了」，轉而致電衛福部疾管署詢問，原PO表示，疾管署要求留下個資、待查明後會再回電。

直到第三天原PO才接到疾管署回覆，雖然疾管署人員承認是作業疏失，但對於原PO無故遭「被確診」強迫隔離，疾管署卻跳針「那就是妳要隔離」、「那是衛生所負責的，要去問衛生所，他們說妳要隔離妳就是要隔離」。

後來原PO請家人再跑一趟衛生所，仍得到互踢皮球的回應，而她再度致電疾管署說明案由，卻遭冷回「那現在要怎樣？」，讓原PO瞬間理智線斷裂「什麼叫要怎樣？我第一天就詢問了，叫我等通知，但我還是要被隔離，第三天你們才聯繫我說輸入錯誤」。雖然疾管署人員幫忙轉接防疫專員，但始終處於忙線狀態，她無奈嘆道「好了第三天了，我也解脫了，一切損失自行吸收的概念」。最後，原PO表示十分感謝第一線醫護人員的辛苦付出，但隨即話鋒一轉「平民百姓真的不是這樣玩的，大家都很辛苦」。