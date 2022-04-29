整理包／居家隔離「3+4」上路 10大QA一次懂複雜新制　

更新時間：2022-04-29 09:35

本土疫情持續延燒，昨日(25)中央流行疫情指揮中心再公布新增5108例本土確診個案，目前全台居家隔離人數已高達8.7萬人。對此指揮中心宣布，接觸者居隔從原本10天，一口氣改為「3+4」天，自今(26)日起，僅需居隔3天、4天自主防疫。聯合新聞網整理10大QA，帶您一次瞭解隔離新制。

今(26)日居隔「3+4」新制上路，密切接觸者僅需3天居隔、4天自主防疫。指揮中心／提供

原本確診者的密切接觸者需被匡列居家隔離10天，隔離期間禁止外出，待隔離期滿後還需再執行7天的自主健康管理。指揮中心宣布，自今(26)日起密切接觸者改為3+4天，僅需隔離3天，接下來4天則自主防疫。

1.以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。

2.密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事(以九宮格方式認定)。

1.前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

2.大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，國小至高中學生則發放2劑快篩試劑，提供隔離期間初篩或有症狀時使用。

3.若快篩陽性者，主動告知「隔離通知書發單位」或集中檢疫所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測。

1.快篩陰性者，可外出工作及採買生活必需品，但若民眾自主防疫期間如無外出，則可不需使用快篩試劑檢測。

2.外出全程佩戴口罩。

3.禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

4.教職員工與學生以不到學校上課為原則。

陳時中表示，今(26)日起實施，回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日開始解除隔離。

「3+4」隔離新制不適用於確診者，無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件，仍維持以下3管道，並進行七天自主健康管理。

1.距發病、採檢日達10天，無須採檢即可解隔。

2.距發病、採檢日第4天內，追蹤兩次快篩或PCR陰性或Ct值大於等於30。

3.距發病、採檢日第5至9天內，追蹤一次篩或PCR陰性或Ct值大於等於30。

從國外入境者居家檢疫目前仍維持「10+7」天，指揮中心指揮官陳時中指出，主要是擔心國外仍有新的變異株出現。

指揮中心表示，居隔者「有需要再快篩」，自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門。

針對上班部分，陳時中表示，自主防疫期間並沒有限制出入，快篩陰性者可以正常搭大眾運輸工具通勤上班，但要佩戴好口罩，上班期間維持社交距離，並於自己的座位脫罩飲食，另外不建議去員工餐廳。

而依教育部考量校園是高密集場所，教職員工與學生於4天自主防疫期間，以「不到校」為原則，學生務必於4天自主防疫期滿且次日快篩檢測陰性後方可上學。若違反相關規定者，可依法最高裁處新台幣100萬元罰鍰。

疫情指揮中心表示為保全防疫量能，自28日起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用。

居家檢疫者在機場就會發放快篩試劑、居家隔離者則由地方政府發放。陳時中指出，地方政府原本就有共同供應契約或是其他合約購買快篩試劑，若供貨不全或發放不及地方將全力支持。民眾採檢後若出現快篩陽性再通報衛生單位，陰性則不用回傳證明。

若為快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位，或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

今(26)日居隔「3+4」新制上路，密切接觸者僅需3天居隔、4天自主防疫。指揮中心／提供

今(26)日居隔「3+4」新制上路，密切接觸者僅需3天居隔、4天自主防疫。指揮中心／提供

防疫補償金規定，只要是有收到通知書要做居隔，同時在隔離期間沒有支領薪資，或依其他法令領取性質相同的補助，也沒有違反相關規定，就可以請領補償金。

衛福部解釋，前3天居隔仍可請領補貼，但後4天若快篩陰性就能出門工作，因此不算隔離，無法請領補償金，若是快篩陽性持續隔離，才算符合領取資格。不過由於新制才剛上路，衛福部也表示，相關規定還會與指揮中心確認後再公布。

居家隔離符合條件對象，可以申請每日1千元補助。圖擷自 衛福部1957福利諮詢專線臉書

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