他疑惑疫情去年能防住今年卻壓不下來 網點2項關鍵「無異痴人說夢」

本土疫情大暴發，已連續３日單日確診數超過4萬人，政府防疫政策卻未收緊，反而有逐步放鬆的趨勢，比對2021年5月，單日確診量超過3位數，指揮中心即下令全面三級警戒，並在數月後控制住疫情，有民眾好奇，為何今年的疫情壓不住？引發網友討論。

原PO在PTT以「為什麼去年可以控制，今年卻全面失控」發文詢問，認為去年案例暴增至3位數時，政府便宣布全面三級警戒，有效控制住疫情蔓延，到了今年4月疫情再次升溫，他周圍也出現複數確診者，疫情卻沒有受到控制的跡象，讓他質疑，去年醫療就差點崩潰了，今年同樣情況又要來一次，「這一年來政府都沒因應措施嗎」，疑惑今年疫情壓不下來的主因是什麼？

話題受到網友熱烈討論，「就變種了啊」、「開放內用」、「今年有要壓的意思嗎？不是一直政策走共存政府又不方便直接說的樣子」、「因為今年要選舉」、「只要還有境外移入就是會爆啊」、「總有一天要開國門早晚而已」。

有網友直接點出2項關鍵，「Omicron比原始病毒株傳染力強很多，口罩幾乎防不住」、「高強度防疫已經很久，大家都疲乏了」。他直言就算是Delta，現在可能也防不住，因為長時間遠端工作、禁止內用、量體溫、戴口罩，久而久之都會受不了，而大家冒著風險打了3劑疫苗，為的就是能解禁、回歸正常生活，當這樣的人人越來越多，還想靠著NPI（非藥物介入措施）繼續清零，「無異是痴人說夢」。

論點獲得不少網友讚同，「這篇正確，Omicron已經跟之前的病毒株都不一樣了，再用老招社會成本太高，致死率都比流感低，此時不開等何時」、「本來就是民眾也鬆懈，你看用酒精消毒的」、「你看連假去哪都是人，就知道大家都想要回歸正常了生活啦」、「我男友北上南下搭客運，口罩戴好一樣感染，脫口罩只有跟我吃飯時，口罩真的擋不住」。

有人則認為「去年壓的下來主要是傳播鏈都抓得到吧？邊境放寬之後一堆隱形的怎麼可能抓到」、「致死低全面感染是正常的，但確診後的處置是反常的，阻礙正常生活」、「共存是必然的結果，希望升級其實不是為了清零，而是為了讓感染數增加速度不那麼快，而是可以多一些時間來準備，不管是醫療量能、快篩、兒童疫苗等問題都是。更何況，臺灣的升級後的管制強度其實不算高。