外送員把餐點託「1樓小妹妹」轉交 真相曝光讓萬人笑瘋

近日本土疫情爆發，美食外送既方便又快速，且外送員經常將餐點寄放在管理室，提供無接觸服務相當不錯。不過，昨（8）日一名網友分享外送員把他的餐點託付給「一樓的小妹妹」，照片曝光後讓萬名網友都看笑了，直呼「記得給那位妹妹小費～」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文貼出2張照片，表示最近連續叫了2次外送，「中午的餐點你懶得拿進管理室，給我掛在那邊曬太陽我也就算了，剛才點連鎖滷肉飯，你又給我這樣掛...」，不禁抱怨「我說你外送員是有毒吧！」

從照片中可見，發現花園中站著一位「小妹妹」，面帶笑容的拿著原PO的外送餐點，但仔細看竟發現這位妹妹只是社區樓下的銅像擺設，她的手部高舉起來像極了「幫忙送餐的小妹」。

照片曝光後吸引2.9萬人按讚，網友們紛紛留言笑虧「真的好適合掛外送，考慮門口擺一個」、「外送夥伴備註：餐點已經交給一樓的妹妹了 ，感謝您的耐心等候」、「這個雕像根本為了無接觸取餐設計的吧？」、「這麼小就出來送外送，真是辛苦又懂事的孩子」。