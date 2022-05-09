業者想趁母親節撈一筆「狂開7分身」 外送員慘被拖下水氣炸：害我賺嘸

雲端廚房？一名外送員PO文抱怨，他在跑單時意外遇到一家店在不同平台加開不同店名以吸引消費者，沒想到造成業者負荷不了大量訂單，落得「爆單」下場，這也害得他明明拒單卻又被拉回來，不只損失加碼獎勵也浪費珍貴的跑單時間，簡直讓他氣炸。

這位外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文抱怨，表示他接單接到的店家在不同平台一次開了7家「分身」，結果母親節當晚「爆單、做不出餐來」，他無奈拒單後又被拉回來，怒轟「為什麼一家店能開這麼多間？還找不到地方可以跟系統回報！」

貼文曝光後，同行紛紛安慰「這算少了，我們台北『無限廚房』讓你雙手不夠數」、「台中某集團有30多台以上」、「7台只是小意思，有沒有看過26台的啊，店家超強的～」。

對此，也有同行分享解套方法，「先拉休再轉單，趕快騎走離開那家店的範圍越遠越好，然後再結束休息，應該就能擺脫雷店糾纏囉！」、「回報嗎？去衛生局檢舉他，他穩倒的」、「多檢舉多回報，趕快把店家弄倒」。