快訊

「最正情婦」躲藏國外竟意外懷孕 傳普亭重病期間大動肝火

總統府再爆疫情 今新增14人確診

優霸盃／周天成、麟洋配攜手 中華男團提前晉8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業者想趁母親節撈一筆「狂開7分身」 外送員慘被拖下水氣炸：害我賺嘸

聯合新聞網 / 綜合報導
外送平台多元化，有業者想趁節日賺業績，想出「開分身」招數卻落得爆單下場，圖為示意圖。本報資料照片
外送平台多元化，有業者想趁節日賺業績，想出「開分身」招數卻落得爆單下場，圖為示意圖。本報資料照片

雲端廚房？一名外送員PO文抱怨，他在跑單時意外遇到一家店在不同平台加開不同店名以吸引消費者，沒想到造成業者負荷不了大量訂單，落得「爆單」下場，這也害得他明明拒單卻又被拉回來，不只損失加碼獎勵也浪費珍貴的跑單時間，簡直讓他氣炸。

這位外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文抱怨，表示他接單接到的店家在不同平台一次開了7家「分身」，結果母親節當晚「爆單、做不出餐來」，他無奈拒單後又被拉回來，怒轟「為什麼一家店能開這麼多間？還找不到地方可以跟系統回報！」

貼文曝光後，同行紛紛安慰「這算少了，我們台北『無限廚房』讓你雙手不夠數」、「台中某集團有30多台以上」、「7台只是小意思，有沒有看過26台的啊，店家超強的～」。

對此，也有同行分享解套方法，「先拉休再轉單，趕快騎走離開那家店的範圍越遠越好，然後再結束休息，應該就能擺脫雷店糾纏囉！」、「回報嗎？去衛生局檢舉他，他穩倒的」、「多檢舉多回報，趕快把店家弄倒」。

外送員 母親節

延伸閱讀

iPhone用戶集體怒告蘋果「廣告不實」 纏訟6年和解金連充電頭都買不起

手機哪種機型用超過5年還很順？ 過來人同推這台：最接近蘋果

月租不到5千...他開箱北市這處社宅內部超優 網精算：住6年省72萬

29歲女年薪破百萬嘆「沒感覺」 網曝殘酷現實：吃不飽餓不死

相關新聞

外送員把餐點託「1樓小妹妹」轉交 真相曝光讓萬人笑瘋

近日本土疫情爆發，美食外送既方便又快速，且外送員經常將餐點寄放在管理室，提供無接觸服務相當不錯。不過，昨（8）日一名網友分享外送員把他的餐點託付給「一樓的小妹妹」，照片曝光後讓萬名網友都看笑了，直呼「

業者想趁母親節撈一筆「狂開7分身」 外送員慘被拖下水氣炸：害我賺嘸

雲端廚房？一名外送員PO文抱怨，他在跑單時意外遇到一家店在不同平台加開不同店名以吸引消費者，沒想到造成業者負荷不了大量訂單，落得「爆單」下場，這也害得他明明拒單卻又被拉回來，不只損失加碼獎勵也浪費珍貴

超商快篩沒人搶「剩一堆」 網批怪現象：貴80元就不急了

北北基桃8大通路今（9）日上午10點開始販售快篩試劑，部分門市未見大排長龍，北市中山區有民眾中午12點買午餐...

搶快篩亂象多 他排隊見1景象怒爆：到底在幹嘛？

本土疫情爆發，排隊買快篩已成全民運動，有網友發現，很多老年人都用椅子等物品佔位排隊，讓他直呼「真的看不懂這些人在幹嘛？」他也氣到直接排道起點上，無視後面佔位的老人們。許多網友都遇過類似情境，大罵「超好笑，有些老人就覺得來位置上打個卡就是他們的了」。

只為吃一頓飯 「醫護躲紙箱」這幕惹鼻酸：向玩命天使敬禮

在疫情嚴峻的當下，醫護人員不只站在第一線守護國人健康，在休息時間脫下口罩時也要保護自己，一位網友分享醫護在休息用餐時，擔心拿下口罩會增加互相接觸染疫的風險，於是用空紙箱搭起簡陋的隔離空間，各自縮在紙箱

確診住院嘆「根本不像流感」 他見護士遭霸凌含淚喊：快升3級

本土新冠確診數字持續飆升，醫療量能緊繃，一名網友就在PTT上分享自己染疫住院，目睹第一線護士遭咆哮含淚的情景，不禁直呼希望「趕快升3級」，別讓第一線的醫護人員超出負荷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。