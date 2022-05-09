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只為吃一頓飯 「醫護躲紙箱」這幕惹鼻酸：向玩命天使敬禮

聯合新聞網 / 綜合報導
3位醫護人員在休息時間躲在紙箱裡埋頭吃便當，畫面惹人鼻酸。 圖擷自網友臉書
3位醫護人員在休息時間躲在紙箱裡埋頭吃便當，畫面惹人鼻酸。 圖擷自網友臉書

疫情嚴峻的當下，醫護人員不只站在第一線守護國人健康，在休息時間脫下口罩時也要保護自己，一位網友分享醫護在休息用餐時，擔心拿下口罩會增加互相接觸染疫的風險，於是用空紙箱搭起簡陋的隔離空間，各自縮在紙箱裡吃便當，讓網友看了直呼「向第一線醫護人員敬禮！」

有網友在臉書轉貼友人分享的照片，在某醫院的醫護休息室，準備吃午飯的醫護人員「各別在空紙箱脫口罩吃飯，惟恐相互傳染，可見嚴重疫情惹得人人自危」，從這張照片中也可以發現，在休息室後方佈告欄上貼著「嚴禁脫口罩說話及共餐」的告示，3位醫護人員各自縮在狹窄的空紙箱裡脫下口罩吃便當，把空紙箱當作小小的隔離空間。

他也忍不住感嘆「第一線醫療人員真的是『玩命天使』，向第一線醫護人員敬禮，祈求大家平安健康，疫情平息」；許多網友見到這一幕也不禁肅然起敬，紛紛留言「醫護人員辛苦了，謝謝你們」、「辛苦了！感謝無私犧牲與奉獻」、「向偉大的醫護人員致敬」、「希望你們都能健康平安度過這次難關，天佑全人類！」、「看了很心疼，謝謝你們的付出」。

疫情 醫護人員

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