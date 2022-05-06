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工作之餘滑手機被老闆發現 他發文無奈控遭扣兩天薪

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在工作的空閒時間滑手機，被老闆扣兩千薪水。示意圖/Ingimage
網友在工作的空閒時間滑手機，被老闆扣兩千薪水。示意圖/Ingimage

每種工作都有辛苦之處，不過若遇上司有不合理行為，就要注意是否有違法疑慮，保障自身權益。日前一名物管人員發文提到，有天在工作之餘拿出手機被老闆發現，便口頭說要扣他兩千元，薪資下來後也的確被扣薪，但他一天薪資僅不到千元，讓他不禁發文抱怨。

網友在「靠北老闆/主管2.0」表示，他從事物管工作，有時趕貨不會照著公司規定時間休息。但有天好不容易可以休息時，拿出手機卻被老闆發現，老闆口頭說要扣兩千元，原先他以為老闆只是隨口說說，但日前他收到薪資單時，發現確實少了兩千，他也補充一天薪水僅不到一千元，等同滑一次手機就被扣兩天薪，無奈只好發文抱怨。

許多網友留言認為老闆的作為不合理，「不能扣薪，可以告勞工局」、「趕快寫離職單走人吧，這麼會凹人，又不通人情的老闆，公佈出來，別再有人受害了」、「物流不是一直都很缺人？換一間試試看？然後我是覺得休息時間自己的該休息就休息，老闆不會覺得你這樣比較認真的，只會覺得你上班在偷懶」、「要我就離職了，老子上班是要賺錢不是要練身體跟脾氣」。

雇主為了維持職場的秩序，有權利對勞工實施懲戒，不過因涉及到勞工的權益，因此雙方必須在勞動契約中約定好，不能隨時口頭宣告，並且懲處要有合理性與妥當性。此案例中該老闆的行徑不符比例原則，恐有違法之虞，據《勞基法》第22條第2項：「工資應全額直接給付勞工。」另外，根據《勞基法》第26條規定：「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用。」

薪資 離職 薪水

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