快訊

確診日記／從畏寒那一刻起 「陽性」教我的一堂課

繳稅優惠懶人包／綜合所得稅23家信用卡優惠、3種電子支付神回饋！

確診爸帶發燒兒急診室外躺地待檢逾6小時 高榮這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄狂強調外縣市足跡？圖卡遭批「病毒入侵路線」南北網友開戰

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長陳其邁（左）、4月27日的「具外縣市活動史確診個案」圖卡。圖／記者徐如宜攝影、高雄市衛生局提供
高雄市長陳其邁（左）、4月27日的「具外縣市活動史確診個案」圖卡。圖／記者徐如宜攝影、高雄市衛生局提供

高雄今（4）日新增確診987例，每日仍公開足跡提供市民注意。不過，有網友察覺到，高雄市政府傳達的重點比較強調跨縣市狀況，官方的「具外縣市活動史確診個案」圖卡也被質疑是「外縣市病毒入侵路線圖」，引起南北網友爭論。

該網友於PTT以「為什麼高雄記者會特別強調外縣市足跡？」為題發文表示，最近看台北市、新北市的記者會很少提到足跡，幾乎都在規劃未來狀況該如何處理，以及如何應對眼前的破網。反觀高雄市記者會重點，似乎一直講北部旅遊史、南部旅遊史、外縣市工作史的確診足跡，甚至製作「全台灣足跡連連看的來源圖」，他認為「好像高雄是全台其他縣市疫情的受害者一樣」。

另一名網友則翻出4月27日的圖卡指出，高雄市衛生局官方公布的「外縣市病毒入侵路線圖」沒解釋足跡、也沒標示時間因果關係圖，單純是一個直線箭頭，諷刺「北部的病毒就好像穿過了中央山脈，千里迢迢來到高雄」。

其他人紛紛說「高雄市民很喜歡看到來源是其他縣市」、「其邁就是一直暗示病毒都是外縣市來的」、「高雄慘遭25縣市病毒攻擊」、「看到差點笑死」，有北部人批「我看了一次高雄防疫記者會就覺得是笑話」、「南部人記性差，不記得omicron是在旗津登陸」、「還說什麼同島一命，暖男（指高雄市長陳其邁）真的很噁心」。

但有網友反擊「都北漂了啊，遊子歸鄉的心情」、「南部守的根本強啊，都雙北在混啊」、「台灣爆炸前CDC也很強調境外移入」。

高雄市 陳其邁 PTT 足跡

延伸閱讀

高雄+987 公布足跡3大頁特定娛樂場所多

高雄+787例 足跡滿滿4頁多間娛樂場所上榜

相關新聞

高雄狂強調外縣市足跡？圖卡遭批「病毒入侵路線」南北網友開戰

高雄今（4）日新增確診987例，每日仍公開足跡提供市民注意。不過，有網友察覺到，高雄市政府傳達的重點比較強調跨縣市狀況，官方圖卡的「具外縣市活動史確診個案」...

自行快篩1條線午覺睡醒「變2條」嚇傻 過來人：隔離中供參考

疫情延燒快篩試劑需求量大增，掀起民眾排隊搶購潮，當有疑慮須快篩時，使用前應先詳閱說明書。一位網友自行操作快篩，等了15分鐘試劑顯示一條線，就放進夾鏈袋中去睡午覺，沒想到睡醒發現變成兩條線，嚇到趕緊上網求問「有人知道這樣是有沒有嗎？」

全場狂推「1催淚神片」不敢看第二次 網：無法承受

許多人會選擇看電影做為休閒娛樂，讓心情跟著劇情起伏，與劇中人一起笑、一起哭。有網友好奇問「有沒有『不太敢看第二次』的電影？」，貼文引發眾人一面倒回應「螢火蟲之墓，沒有之一」。

「中等最可悲只能做社畜」 他嘆成績差可開直播賺錢引網友論戰

「成績中等左右的人真的很可悲。」一名網友哀號，成績頂端的人，如今都有事業都有成就；成績差的人，「現在又流行8+9文化，開個直播賣賣也很賺」，但成績中等的人在公司只能做文書，「淪為社會最可憐的社畜」，引起熱議，網友感同身受表示，想和別人競爭，「也拿不出什麼東西。」

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她驚：生前活蹦亂跳

本土疫情延燒，新冠肺炎Omicron變異株傳播速度極快，染疫人數暴增，造成醫療量能緊繃，中重症及死亡人數也持續增加。有一名網友傷心表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，到4月25日都有互相聊天，但卻突然3日接到她離世的訊息，因「確診重症引起併發症」，一切來的太突然，讓她浪流不止。

他因工作需求要快篩都排不到 嘆：大家可能會排到確診

本土疫情連日破萬，中央流行疫情指揮中心也宣布，快篩陽性才能做PCR檢測，因此許多民眾紛紛到藥局購買快篩試劑，導致快篩供不應求，日前有位民眾表示，自己因為工作需求得買快篩，但跑了多家藥局都買不到，讓他感嘆「真正需要用的人完全無法買，還可能會排到確診」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。