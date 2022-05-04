高雄狂強調外縣市足跡？圖卡遭批「病毒入侵路線」南北網友開戰

高雄今（4）日新增確診987例，每日仍公開足跡提供市民注意。不過，有網友察覺到，高雄市政府傳達的重點比較強調跨縣市狀況，官方的「具外縣市活動史確診個案」圖卡也被質疑是「外縣市病毒入侵路線圖」，引起南北網友爭論。

該網友於PTT以「為什麼高雄記者會特別強調外縣市足跡？」為題發文表示，最近看台北市、新北市的記者會很少提到足跡，幾乎都在規劃未來狀況該如何處理，以及如何應對眼前的破網。反觀高雄市記者會重點，似乎一直講北部旅遊史、南部旅遊史、外縣市工作史的確診足跡，甚至製作「全台灣足跡連連看的來源圖」，他認為「好像高雄是全台其他縣市疫情的受害者一樣」。

另一名網友則翻出4月27日的圖卡指出，高雄市衛生局官方公布的「外縣市病毒入侵路線圖」沒解釋足跡、也沒標示時間因果關係圖，單純是一個直線箭頭，諷刺「北部的病毒就好像穿過了中央山脈，千里迢迢來到高雄」。

其他人紛紛說「高雄市民很喜歡看到來源是其他縣市」、「其邁就是一直暗示病毒都是外縣市來的」、「高雄慘遭25縣市病毒攻擊」、「看到差點笑死」，有北部人批「我看了一次高雄防疫記者會就覺得是笑話」、「南部人記性差，不記得omicron是在旗津登陸」、「還說什麼同島一命，暖男（指高雄市長陳其邁）真的很噁心」。

但有網友反擊「都北漂了啊，遊子歸鄉的心情」、「南部守的根本強啊，都雙北在混啊」、「台灣爆炸前CDC也很強調境外移入」。