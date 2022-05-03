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他嗆後方車輛按喇叭「嚇到女兒」 網秒打臉：你違規在先

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文表示，後方駕駛按喇叭嚇到他女兒，但其他人發現原PO違規臨停在先。圖擷自「爆料公社」
一名網友發文表示，後方駕駛按喇叭嚇到他女兒，但其他人發現原PO違規臨停在先。圖擷自「爆料公社」

有些人看到違規駕駛會按喇叭提醒，日前有位民眾表示，他載女兒上學途中，臨停買早餐被按喇叭，憤怒發文指出「你嚇到我女兒了，是流氓嗎？」沒想到反被網友打臉「臨停在路口影響後方車輛，還惡人先告狀」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他早上載兩個女兒去上課，途中臨停在市場買早餐，買完走回車上時，有台車在後面狂按喇叭，並且轉向要駛離，他指出「因為喇叭聲很大，而且起步轉向很快，所以我看了他一眼，沒想到對方罵我三字經」，原PO表示自己很擔心女兒受到驚嚇，也怒稱「高雄治安這麼差嗎？是流氓嗎？」並問網友自己該不該報案。

對此，有網友打臉原PO，指出他臨停的位置不僅是紅線而已，還是危險的路口，一停下來就會影響後方的車輛動線，狂酸原PO「你就是那種停一下沒事，管後面車去死，然後上網討拍，說別人嚇到他年幼的女兒」、「先貼先贏的概念嗎？違停那麼偉大還要人家閃你，按你喇叭就是叫你快開走啦！」、「你的行車記錄器顯示你停車位置屬於偏外併排，且在紅綠燈附近10公尺」、「違停就違停還什麼臨停，現在違規的都比較大嗎？」

在紅線、交岔路口十公尺內違規停車，依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，可處汽車駕駛人新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。

違停 行車記錄器

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