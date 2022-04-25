類機車？他在路上見「多一根」的電動自行車：哪裡怪怪的

為響應節能減碳，不少人改用電動汽機車，不只能省油，還不會有噪音污染。不過有網友近日在馬路上發現一台「電動自行車」，仔細看卻覺得「哪裡怪怪的」，明明是電動車卻有排氣管，其他網友直呼「亂掛車牌很嚴重，附近有警察可以請他關心一下」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見是一名戴著白色安全帽的機車騎士，車牌上寫著「合格標章電動自行車」，該網友直呼「總是覺得哪裡怪怪的！」仔細看明明是電動自行車，車身上卻有排氣管，很明顯是偽造車牌。

其他網友紛紛留言「原來電動車還有排氣管的喔」、「五筒扮四筒的概念」、「違造車牌先開罰」、「亂掛牌罰很嚴重的，附近有警察可以請他關心一下」、「好棒棒，加裝排氣管的油電車」、「不要懷疑，這是類電動自行車」、「類機車」、「這排氣管只是裝飾….致敬汽油機車用的…沒事沒事」。

還有網友說「不會是要去加油站加油吧」、「那個是排氣管造型的電池啦，噴的是有色乾冰」、「原來還有這招，我學到了」、「這大姐應該沒有駕照」、「需要加油的電動車！原來又進化了」、「這是哪一牌的電動機車，還有煙銅管，我的老天爺啊，真是太神了」。