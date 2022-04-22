存摺4年沒補登會怎樣？網曝「留存備查」超重要：太久沒用很麻煩

網路銀行出現後，大幅提升民眾的便利性，透過內建功能就可以看到消費紀錄，因此有許多人也漸漸減少到銀行刷存摺的次數，因此就有網友好奇發問，「各位存摺多久補登一次？」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發問，「各位存摺多久補登一次？」，他指出由於現在網銀、手機APP甚至消費簡訊都會通知，因此他覺得還要特地去補登存摺很麻煩。

原PO表示，日前他剛好到銀行辦事，順便帶上存摺，這才發現上次補登已經是4年前的事了，現在手機這麼方便，補登對他來說實在是很麻煩，那能否就廢除補登這個手續，直接改用手機查詢呢？

文章曝光，網友們紛紛表示，「辦房貸的時候薪轉戶會用到，不然根本不會補登」、「有APP不刷了，不過如果你哪天想到要去刷累積太久排你後面的會很賭爛」、「開戶到現在除了郵局之外其餘的戶頭沒去刷過」、「真的是原始行為」、「我自從有了app，都不刷本子了」。

但也有人認為，「紙本在很多場合很有用，不要以為電子化e化無敵，白紙黑字在今時依然有公信力」、「可以直接整合一次就刷完，要需要証明的再補申明細就好」、「太久沒補登，它會濃縮，之後有需要時要花100元調展延存摺」、「對某些人來說，每一筆的去向很重要，所以，想電子的電子，想實體的實體，各取所需不也是一種兩全其美的方法嗎」。

另外，有網友分享親身經驗，「網銀能看的交易紀錄有限，存摺才能看到完整紀錄，應該定時去補登，留存備查超重要，申請貸款的時候很可能需要提供近幾年存摺明細喔」、「我也是好幾年沒刷簿子，都使用網銀而已，直到最近在辦房貸才需要用到，前面幾年沒刷的會被整合成一筆，這樣印出來的明細會有一點缺失，在辦貸款的時候反而會有點小麻煩」，該名網友表示，網銀會有限制查詢期限，超過一年或兩年的部分就沒辦法查了，若需要長期明細就很麻煩。