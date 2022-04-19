二次加購10元薯條遭拒 他怨得來速員工不知變通反遭網批「奧客」

許多民眾為求迅速方便，會經由麥當勞的得來速通道消費，而店家也祭出10元加購價的專屬優惠。近日卻有網友發文稱，欲一次加購兩份薯條被拒，抱怨店員不知變通。不料風向一面倒，他反遭眾人痛批「有夠自私」。

一名網友於爆料公社發文抱怨，於麥當勞的得來速消費時，想一次購買兩份套餐，且均加購10元薯條，卻被店員告知一次只能加購一份，他要求分開結帳，對方仍執意要他再繞一圈才能二次加購。儘管最後店員通融他不用再繞一圈即可加購，該網友仍表示不滿，他認為，加購又不是拗店家免費薯條，而且當下也沒其他車在等，令他質疑這套SOP的合理性。

根據速食店官網規定，目前只要從得來速消費任一商品，均可以10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，但限制「每車每次消費僅限優惠一次」。因此，原po不守規則卻檢討店員的行為引來諸多抨擊，「規則寫的很清楚啊！貪得無厭」、「一開先例就沒完沒了了」、「繞一圈就可以再買了，真是不知道變通的消費者」、「既然後面沒車，你就再繞一次啊！」、「你閱讀能力要加強」。

其中，有網友仔細解釋道，「App優惠是比較寬鬆，但得來速vip如果無限制，都點n份10元小薯，應該沒人要買中、大薯了。」不過，部分網友也認為，規定不甚統一，確實會讓民眾無所適從，「真心想問麥當勞的SOP，想買2次優惠卷到底是要再排一次、還是不用？每間真的不一樣」、「有遇過雙載同行可以套餐分開結帳分兩張發票」。