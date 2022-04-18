「呼吸道痛+流鼻水」他怒跑30家店買嘸快篩 鄉民更氣：還敢趴趴走？

本土疫情持續延燒，引發民眾恐慌開始搶購家用試劑，一名板橋網友就發文表示自己從上周開始出現呼吸道疼痛，目前更出現流鼻水症狀，他問過超過30間藥局、超商卻都找不到快篩試劑，讓他氣炸怒譙「到處都買不到快篩是X小？」但他討拍不成，反而被網友大罵「都有症狀了，還到處跑是想害誰」。

這名網友在PTT發文開嗆「到處都買不到快篩是X小？」他從上禮拜開始出現呼吸道微痛，現在還出現流鼻水症狀，但他到板橋各處超商、藥局、藥妝店等問了超過30間，卻沒有一間店有快篩庫存，讓他氣得大罵「快篩是都被誰買走了啦？！」

文章一出，並沒有獲得鄉民同情，反而遭到大批網友怒罵，「你上禮拜就有症狀還趴趴走？」、「你別亂跑吧」、「都有症狀了，還到處跑是想害誰」、「你到處吸收or傳播，反而增加風險」。

就有網友建議他直接去醫院或診所，「去醫院就會幫你快篩了」、「有症狀去診所就醫，有公費快篩」、「去公費快篩診所掛號快篩，快又便宜」、「診所可以掛號，醫生診斷後會給快篩劑讓你回家自己篩」。