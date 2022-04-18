快訊

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

5天都在台北小巨蛋 阿妹演唱會引導人員確診

女駕駛車停在「格子內」從容離開 網笑：駕照用雞腿全家餐換的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女駕駛將車整齊停在「格子內」後從容下車離開現場。圖擷自爆廢公社二館
一名女駕駛將車整齊停在「格子內」後從容下車離開現場。圖擷自爆廢公社二館

找一格停車位有多難？某天一名網友發現一位女駕駛從容地停好車後，緩緩開門下車，但他仔細一看才發現女駕駛將汽車停放在機車格間格，但女駕駛卻一點也沒發覺異常，還將汽車整齊停放好，許多網友看到照片也無奈地笑了。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享一張照片，只見圖中一台汽車停在公園停車場，但仔細看卻發現女駕駛把車停在機車停車格的間格中，可能是兩邊都沒有機車停放，女駕駛才誤以為那是汽車停車格，原PO也無奈苦笑「原本想打開窗戶說點什麼，看到車主下車離開後，我只能笑笑而已」。

照片曝光後，許多網友都不禁笑了，直呼「毫無違和感」、「跟停在待轉區裡有異曲同工之妙」、「應該是不想浪費空間，所以就停好停滿」、「所以才說台灣駕照好考到嚇人」。

還有網友幽默回應「不錯啊，停的滿好的，看來有在駕訓班認真練習」、「沒事！我老婆看了照片也說汽車停的沒問題」、「技術不錯，停的很正喔！」、「雞腿不夠換她的駕照...她的駕照一定是全家餐換的」。

爆廢公社 停車場 駕照

延伸閱讀

宜蘭公布海量足跡表 縣府製圖「長這樣」...網一看全炸鍋了

連續破千例...鄉民怕爆「不敢聚餐」 前台大醫：符合3條件沒問題

18歲確診男外出打球、購物發IG遭重罰150萬 鄉民拋問「太超過了吧？」

衛福部宣布6至11歲兒童打莫德納 家長怒炸：小孩打「大魔王」怎受得了？

相關新聞

好心給顧客杯架反遭一星負評 網安慰：你做得很好

餐飲業經常與客人接觸，若客人與老闆交情好，有時候店家也會給點優惠，但日前一位老闆指出，自己開飲料店一年多，遇到一位奧客，買了三杯熱拿鐵，雇主好心送對方杯架，沒想到客人嫌棄「怎麼沒有袋子」，事後還給商家一星負評，網友紛紛安慰原PO「你做得很好」。

外送員要客人學習「下樓拿餐點」 同行揭真相：規定要送上樓

外送平台正夯，民眾只要在家動動手指，就可以請外送員包辦三餐，許多消費者也會客氣向外送員說「辛苦了」，但日前一位外送員抱怨，消費者不願意自己下樓取餐，只會「假好心說辛苦了」，引發網友熱議。

「呼吸道痛+流鼻水」他怒跑30家店買嘸快篩 鄉民更氣：還敢趴趴走？

本土疫情持續延燒，引發民眾恐慌開始搶購家用試劑，一名板橋網友就發文表示自己從上周開始出現呼吸道疼痛，目前更出現流鼻水症狀，他問過超過30間藥局、超商卻都找不到快篩試劑，讓他氣炸怒譙「到處都...

逛好市多沒搶到商品還得付停車費？ 他客訴才知虧大了

美式賣場好市多公告指出，會員當日消費滿五百元，停車最高優惠折抵三小時，因此多數人都會盡量消費達到門檻，以省去停車費用。不過有網友發現，其實只要是會員，每天最多可以領三張停車優惠券，可抵用三小時的費用。

佛心早餐店牛肉漢堡只賣30元 網一看價目表嚇壞：時光倒流？

物價年年升高，現在的早餐店餐點價格也越來越高，有時一份漢堡可能還要近百元。有網友分享佛心早餐店，吐司最便宜竟只要10元，連牛肉漢堡都只要30元，有在地人指出這家早餐店位於台中大甲，平時排隊都要30分鐘，其中鍋燒意麵是最推薦的餐點。網友直呼「便宜到像是時光倒流」。

上健身房要打滿三劑疫苗 他怒飆髒話：不會早講？

指揮中心規定，4月22日起進入部份場所需接種滿三劑疫苗，包括進入健身房、參加旅遊團或進香團等，引發部分民眾不滿。有PTT網友飆髒話抱怨「是不會早點講嗎？害我健身房都進不去！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。