女駕駛車停在「格子內」從容離開 網笑：駕照用雞腿全家餐換的

找一格停車位有多難？某天一名網友發現一位女駕駛從容地停好車後，緩緩開門下車，但他仔細一看才發現女駕駛將汽車停放在機車格間格，但女駕駛卻一點也沒發覺異常，還將汽車整齊停放好，許多網友看到照片也無奈地笑了。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享一張照片，只見圖中一台汽車停在公園停車場，但仔細看卻發現女駕駛把車停在機車停車格的間格中，可能是兩邊都沒有機車停放，女駕駛才誤以為那是汽車停車格，原PO也無奈苦笑「原本想打開窗戶說點什麼，看到車主下車離開後，我只能笑笑而已」。

照片曝光後，許多網友都不禁笑了，直呼「毫無違和感」、「跟停在待轉區裡有異曲同工之妙」、「應該是不想浪費空間，所以就停好停滿」、「所以才說台灣駕照好考到嚇人」。

還有網友幽默回應「不錯啊，停的滿好的，看來有在駕訓班認真練習」、「沒事！我老婆看了照片也說汽車停的沒問題」、「技術不錯，停的很正喔！」、「雞腿不夠換她的駕照...她的駕照一定是全家餐換的」。