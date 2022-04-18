佛心早餐店牛肉漢堡只賣30元 網一看價目表嚇壞：時光倒流？

物價年年升高，現在的早餐店餐點價格也越來越高，有時一份漢堡可能還要近百元。有網友分享佛心早餐店，吐司最便宜竟只要10元，連牛肉漢堡都只要30元，有在地人指出這家早餐店位於台中大甲，平時排隊都要30分鐘，其中鍋燒意麵是最推薦的餐點。網友直呼「便宜到像是時光倒流」。

有網友在臉書社團爆廢公社貼出一張早餐店價目表的照片，各項餐點的價格都低到驚人，吐司最低只要10元，口味包括巧克力、草莓、奶油、花生等，其餘較貴的吐司則有鮪魚吐司、照燒吐司、法國吐司等，但最貴的吐司也只要30元。

網友分享一家佛心早餐店。圖／取自 臉書

而漢堡類最高價的牛肉漢堡只要30元，其他豬肉漢堡、雞肉漢堡加蛋後也只要25元。另外飲品類的紅茶、奶茶、咖啡最貴都只要20元。該店還有販售鍋燒烏龍麵、鍋燒意麵、鍋燒雞絲麵、鍋燒冬粉、鍋燒米粉，一律只要45元。

網友紛紛留言「太佛心了吧」、「我不敢po，因為一po就會漲價了」、「給良心店家按個讚！」、「這是三十年前的價格了」、「現在找不到幾間了」、「可能店家自己房子，不用租金，可以便宜賣」。

有在地網友分享「這間是被早餐店擔誤的鍋燒意麵店，前幾天才去買！可以」、「他們家的鍋燒麵才是熱點」、「這裡好眼熟，是美滋泉吧」、「上次不小心買到大份的鍋燒意麵，整個飽到天靈蓋」。