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上健身房要打滿三劑疫苗 他怒飆髒話：不會早講？

聯合新聞網 / 綜合報導
有不少民眾納悶，明明健身房並非高風險群，也不是八大行業，為何被單獨要求需施打第3劑。圖為健身房示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影
有不少民眾納悶，明明健身房並非高風險群，也不是八大行業，為何被單獨要求需施打第3劑。圖為健身房示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影

指揮中心規定，4月22日起進入部份場所需接種滿三劑疫苗，包括進入健身房、參加旅遊團或進香團等，引發部分民眾不滿。有PTT網友飆髒話抱怨「是不會早點講嗎？害我健身房都進不去！」

PTT網友表示，「我知道疫苗的重要性，但要打滿3劑是不會早點講嗎？別說酒吧，我連健身房都進不去，到底是哪些人在支持這政府啊？」

對此，許多網友紛紛留言「三劑差異不大。真的沒必要硬推」、「沒把你鎖社區已經偷笑了」、「今天第三劑，明天就改第四劑」、「真的，哭啊，明明兩劑很夠了」、「其他國家數據看起來第三劑最有效的是40或50歲以上的族群，小於這個年齡有沒有第三劑差異不大。真的沒必要硬推」。

但不少網友都認為，政府已給足夠時間宣導接種第三劑疫苗，留言「早就呼籲打第三劑，自己不聽怪誰」、「那麼多時間給你打，不打怪我囉」、「早就叫你打了」、「國外很多邊境也是三劑，硬推？」、「誰知道疫情突然會爆發？」、「政策本來就是滾動式檢討」。

PTT 健身 疫苗

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