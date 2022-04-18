18歲確診男外出打球、購物發IG遭重罰150萬 鄉民拋問「太超過了吧？」

新北三峽一名18歲男子得知確診，卻刻意將手機放置家中，自行外出打球，甚至購買女友生日禮物，新北市衛生局重罰150萬元，但PTT鄉民卻認為「新北市罰18歲小孩150萬，太（超）過了吧？」貼文引起許多網友熱議。

新北三峽一名18歲男子14日採檢PCR陽性確診，並在IG限時動態「恭喜自己中獎」，但後續卻分享一連串外出遊玩購物及打球等動態，引發眾怒，並向衛生局檢舉。

新北衛生局證實，該男子確診後，16日深夜將手機放置家中，違規外出打球，該男子明知已經確診，卻惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在IG發限時動態，是公然挑戰公權力，裁罰150萬元。

年紀輕輕18歲就被開罰150萬，引起PTT鄉民關注，有人就認為雖然這位小朋友是很故意沒錯，但罰個5萬、10萬就差不多了吧，有必要罰到150萬嗎？「新北市會不會太嚴苛了，有沒有八卦？」

討論文一出，就有鄉民留言回應「酒駕都沒罰這麼多」、「我覺得10萬比較合理」、「都要共存了，根本沒必要罰」、「可見是假共存」、「酒駕都沒這麼重」。

但也有不少人支持衛生局開罰決定，「不要違法很難嗎？18歲就為自己行為負責」、「18歲不是小孩子了耶」、「同情他是有什麼毛病嗎？」、「150萬對他來說搞不好只是零用錢而已」、「都罰太輕才變犯罪天堂」、「活該！確診就該在家休養，還敢外出啊？！」

依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上、200萬元以下罰金。