韓劇佔據影音串流平台熱播排行 唯一台灣作品是它

疫情期間許多人假日喜歡待在家裡追劇，而Netflix為大型影音串流平台之一，一名網友近期就分享，Netflix排行榜清一色都是韓劇，台劇只有一部，網友看了也回應，「韓劇一檔播馬上接下一檔，這個量配上高品質，台劇要比什麼？」

原PO在PTT上以「Netflix排行榜只有一部是台灣的？」為題發文分享，他觀察到影音串流平台Netflix的排行榜上，幾乎都是以韓劇為大宗，「連2019年的韓劇都能上榜」，熱播前10名中只有一部是台灣作品，讓他直呼「是沒作品還是沒人看，還是那些東西根本不能算是作品？」

Netflix排行榜上第一名到第四名為韓劇「社內相親」、「二十五二十一」、「三十九」、「氣象廳的人們」，第五名終於出現台灣綜藝「來吧！營業中」，後面則接續為韓劇「Black Dog」、「夜叉」、「我們的藍調時光」以及陸劇「開端」、「還有明天」。

網友紛紛留言，「不是台劇太弱，是別國太強」、「韓劇好看啊」、「不是有一個營業中嗎？」、「鄉土劇上不了檯面」、「韓劇真的太強了，整個產能源源不斷」、「動物星球都比台劇好看」、「人家韓劇一檔播馬上接下一檔，以量取勝，更別說人家這個量品質還超高，台劇要比什麼？」、「台劇這幾年才紅一個華燈」、「有人花錢訂閱要看台劇的？」、「Netflix台劇『誰是被害者還行」、「台劇也只有與惡（我們與惡的距離）能打」、「台劇我覺得還比陸劇好看了」。