銀行辦理開戶被要求預約讓他氣炸 網曝2主要原因

日前有網友抱怨，自己到離家最近的2家合作金庫銀行臨櫃辦理開戶，但皆被對方告知須先預約，且預約目前已排至月底，突如其來的規定讓他直呼「合庫這2家未免太刁難人了，還是瞧不起人啊」。對此，網友點出可能因疫情及防範洗錢所致。

原PO在「爆怨2公社」表示，他因為工作需求須至合作金庫銀行辦理開戶，而依照家人朋友先前的經驗，只需現場排隊就好，殊不知此次以公司的名義就要先預約才行，又預約已經排到月底，「網上查詢別家遠的居然說不用預約，直接現場辦理即可」，差別待遇讓原PO十分氣憤。

有其他網友指出現在許多銀行的開戶漸漸改採預約制，「可能疫情吧，人流管控」、「合庫現在都這樣，說除非剛好現場有空才輪得到，不然都叫你要預約」、「現在疫情的關係幾乎都要約，不能就找別家比較快的」、「有些開戶要預約的原因是先線上填寫好資料，人過去就快很多」、「現在很多銀行都採預約制，不然有時候大家都擠在一起等，一個人最少等30分鐘，引來的還是民眾的不滿」。

也有人表示銀行為了防止洗錢詐騙，開戶手續漸趨麻煩，建議原PO直接線上辦理，「合庫官網真的有預約開戶的選項，只能說現在開戶越來越難了，臨櫃辦等很久不然就是之後審核很久」、「現在因為洗錢防制的關係，開戶變得很麻煩，不止合庫是這樣，現在每間銀行都這樣」、「網路上辦比較快，而且還比較方便，上次我直接去開戶等個老半天還開不成，直接去線上開戶」。