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他買烤鴨解饞竟被鄰居追問「長輩知道嗎」 結局神轉折曝一狀況更尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
烤鴨示意圖。圖／聯合報系資料照（記者陳雅玲攝影）
烤鴨示意圖。圖／聯合報系資料照（記者陳雅玲攝影）

網購商家為了方便，時常會隨意拿舊紙箱包裝，導致外觀與內容不符，現在這種情況也出現在美食店家上。有網友外帶烤鴨回家享用，卻被鄰居再三關心財務狀況，擔心他因缺錢花用跑去借錢，讓他十分納悶，事後才哭笑不得的發現「都是袋子惹的禍」。

原PO表示，日前下班時買了許久沒吃的烤鴨回家享用，沒想到回家後頻頻被鄰居「關心」。鄰居A先是熱情招呼「剛下班啊」，隨後眉頭一皺問他是不是去借錢，原PO否認後才說「沒去借錢就好，少年人要會想」，隨即掉頭離去，留他一臉納悶在原地。

接著鄰居B走出家門，也是親切地招呼一聲，接著冒出一句「你去借錢你家長輩知道嗎」，原PO當下更加傻眼，連忙搖頭否認，覺得忽然大家都在關心他的財務狀況，非常莫名奇妙，直呼「我是哪裡看起來很缺錢啦」，就這樣一路思考到進家門，才發現問題出在烤鴨店的塑膠袋，上頭大打「免留車」的當舖廣告，讓原PO哭笑不得。

神轉折也逗笑不少網友，紛紛留言「鴨鴨去借錢了齁」、「吃個烤鴨要當值錢的東西，真慘」、「你去借錢借這麼大袋喔」、「借錢也不會直接拿塑膠袋提著吧」、「鴨皮底下是不是借條」，有懂行的網友直接解惑「異業合作呀」、「異業結盟，當舖免費提供袋子給店家使用」、「現在蠻多地區當舖會送塑膠袋給店家使用當廣告的」，原PO也稱有猜到是異業合作，「只是被鄰居誤會有點尷尬而已」。

文章也釣出不少「受害者」分享經驗，「我有一次去買燒烤⋯結果他也是用當鋪的袋子」、「我同事住新豐，晚上幫買晚餐便當的塑膠袋也是白底紅字的當鋪廣告」、「我家樓下早餐店的袋子也是當舖的」、「我小時候家附近有間修改衣服繡學號的，曾有段時間用的袋子是情趣用品店的廣告袋子…那才叫尷尬」。

原PO回家後才發現烤鴨店使用有著當舖廣告的袋子裝食物。 圖／翻攝自爆廢公社二館
原PO回家後才發現烤鴨店使用有著當舖廣告的袋子裝食物。 圖／翻攝自爆廢公社二館

烤鴨 當鋪 廣告

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