巧合？她信用卡被店員「唱名」 兩小時後慘遭盜刷
一名網友在「爆廢公社」發文提到，她在賣場購物時，店員建議她用APP綁定信用卡可享有集點優惠，她也讓服務人員幫忙綁定，沒想到員工卻把她的信用卡資訊全唸出來。兩小時後她發現信用卡有四筆盜刷，雖無法確定兇手是誰，但也讓她直呼「下次還是自己來不要讓別人碰」。
原PO提到，她剛到賣場買冷氣，結帳時店員告知她，若APP綁定信用卡日後可以集點享優惠。原PO就讓工作人員幫她完成綁定手續，沒想到店員在輸入信用卡時，將她的卡號、驗證碼和到期日都唸出來，還說「我幫妳唸這樣妳比較好打」。
事發當下她並沒有想太多，兩小時後卻發現信用卡有四筆盜刷，讓她趕緊打電話給信用卡公司掛失，客服人員表示，可能是被人側拍或網路外流。由於被盜刷的時機實在太過巧合，原PO事後打電話給賣場，賣場人員只表示無法處理，會再告知員工。
許多網友留言都認為這種情況太誇張，也太過巧合，「就算真的是他們，他們也不會承認，把號碼唸出來擺明就是有問題」、「被唸出來，應該是可以馬上打電話給信用卡公司，如果當下他沒幫妳停卡重發，盜刷責任是無爭議100%銀行負責…不用費用歐」、「太扯，後面三碼也要唸？腦子是有這麼沒記性嗎」、「唱名人家信用卡後被盜刷，可以查看看是否有案例，說不定也有人跟妳一樣在同地方被盜刷過」。
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