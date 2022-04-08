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「平價咖啡」最頂是它？內行人激推：搭燕麥奶超好喝

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇除了到超商買咖啡之外，大家覺得哪家連鎖咖啡平價又好喝呢？。示意圖／ingimage
有網友好奇除了到超商買咖啡之外，大家覺得哪家連鎖咖啡平價又好喝呢？。示意圖／ingimage

許多上班族習慣早上喝杯咖啡來提振精神，因此成為不少人每日的必需品。就有網友好奇除了到超商買咖啡之外，大家覺得哪家連鎖咖啡平價又好喝呢？文章曝光，眾多品牌都各有擁護者，但其中最多人點名的則是「Cama」。

該名網友在PTTWomenTalk板上問卦，「心目中最好喝的平價咖啡?」，他表示連假結束後，真的很需要咖啡醒腦，平時他都是到公司附近的超商買咖啡，看哪間人少就買哪間，不過進公司後，他就觀察到很多同事都是在連鎖咖啡店消費。

原PO指出，路易莎、Cama、捷運販售的嚴選咖啡都有各自擁護者，在這麼多連鎖店當中，大家覺得最好喝的平價連鎖咖啡是哪間，還是口味其實都大同小異呢。

文章曝光後，許多網友們紛紛留言，「路易莎莊園拿鐵好喝」、「推薦金勾杯濾掛咖啡」、「我只喝偉恩咖啡或85度C」、「85度C沒人推？我喝好喝啊」、「7-11架上的玻璃罐裝星巴克咖啡滿好喝的」。

而最多網友推薦的則是Cama，「Cama燕麥奶冬天喝熱的超讚」、「Cama跟威爾貝克」、「唯一Cama」，但也有人說「連鎖就Cama，但漲價了不平價了」、「Cama漲價了嗚嗚」。

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