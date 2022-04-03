塞車搶快！車跨越兩線道囂張逆向 下場網友直呼太療癒

為了搶快，有些駕駛會不顧危險逆向行駛，因此吃上罰單。日前有一名網友分享了自己在路上碰到的經驗，他遇到了一台不乖乖排隊，硬要逆向搶快的車子，結果原po也沒有要讓他的意思，兩台車就面對面的僵持著，最後違規車輛只能乖乖倒車排回原本的車隊中，原po的霸氣行為也讓網友直呼「太療癒了」。

網友在「爆廢公社」發文，他日前在新莊堤防附近路上遇到一輛車，因為塞在車陣中，於是方向盤一打，從兩線道中切出，為了搶快想逆向行駛，結果原po這時候剛好開到違規車面前，也霸氣的不動，兩台車就這樣面對面僵持，最後違規車輛只能乖乖倒車回原本的車陣中，繼續排隊。

對向車子為了搶快，跨越雙黃線，結果原Po也霸氣不讓，最後它也只能乖乖排回車陣中。 圖／爆廢公社

原po也不解，明明其他人都乖乖排隊，為什麼就只有「它」跨越雙黃線車道逆向到對向車道，想要搶快，明明各大新聞媒體都說檢舉達人猖獗要注意荷包，不懂為什麼「還是有人喜歡挑戰，然後出示或被檢舉收到罰單才在抱怨」。

有網友認為，有時候po網比罰款更有「與論壓力」，因為有時候檢舉還不一定會被受理，也不一定成功，所以等於罰不到對方，也認為「違規車要感謝後面的車子讓它插進去，不然準備練倒車吧！」、「我遇到這種逆向的一樣不會讓，但應該會被逆向的三寶瞪」。

其他人也認為，「看到這種逼回的真的很療癒，但還是要小心自身安全喔，現在這個社會瘋子太多了」、「後面的小貨車太佛祖了，這種三寶不給他一次地獄性的教育是不會改的，下一次他還是會逆向，反正會有人讓空間給他」、「只有一道也在那邊逆向？擋起來剛好而已啊」。