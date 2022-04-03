本土疫情炸鍋...放完4天連假「升三級機率多少？」網答案超一致

清明節連假4天展開，但本土疫情燒不完，已經連2天單日破百例，昨天更是又破今年新高紀錄，單日本土確診160例，外界擔心連假人流移動讓疫情炸開，有網友就好奇發問，放完4天連假後「升三級的機率是多少？」，結果網友的答案一面倒，都認為「不會升啦！」，甚至有人認為如果真的升級了，會被全世界笑死。

一名網友在PTT八卦版以「破百例了，清明連假完升三級的機率是？」為題發文，他表示清明連假，也代表人們會開始移動，才剛開始確診就破百例，他好奇照這個進度清明連假完「升三級的機率是多少？」。

貼文一出馬上引起網友熱議，紛紛回應「不會升」、「不會升啦，年底要選舉，不好說」、「等重症大爆發再說」、「類三級」、「看起來是不會升了」、「不會升，宣布共存」、「現在根本沒有分級警戒的制度了」、「不可能，輕症居多」、「不會升啦，會有新名詞，類三級、準三級」、「比流感致死率還低是要升什麼」、「還三級，不被全世界笑死？」。

針對升三級問題，指揮中心指揮官陳時中強調，目前沒有升級考量，雖然病毒傳播速度很快，但都是以輕症居多，重症醫療釀能照顧好就能因應，行政院長蘇貞昌也表示目前沒有做三級警戒的規劃，強調民眾不需要擔心突然封城，會隨時緊盯各種變化、調整因應。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。