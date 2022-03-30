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外送員怨客訂39公斤重瓶裝水難運送 內行人曝「不能說的秘密」

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員接到一張瓶裝水訂單，總重量達39公斤，抱怨運送困難。聯合報系資料照
外送員接到一張瓶裝水訂單，總重量達39公斤，抱怨運送困難。聯合報系資料照

疫情催生外送產業興盛，外送服務人員騎機車穿梭大街小巷，已成為台灣社會的日常。一位外送員貼出一張重達39公斤的訂單，引發熱議，更釣出內行人曝「不能説出來的秘密」。

一位從事外送服務的網友在《外送員的奇聞怪事》臉書專頁貼出一張訂單，內容都不同品牌的各式瓶裝水，依容量加總計算，總重量大概有39公斤。這張單不僅重量不輕，而且數量也多，使用機車運送有困難，讓這名外送員氣得大罵「沒關係啊讓你慢慢等，看這垃圾單有哪個大神扛」。

貼文引發熱議，有過相同經驗的同行留言回應，「我送過一次買一堆水還沒買袋子的，有夠難賺！」、「曾經我也被這麼搞過！重點還要搬5樓！對方還是女的指定上樓！」、「我送過這種，還六樓爬樓梯。送完直接拉休看身體」、「這是苦力吧？」、「看到就直接滑掉，棄單」。

另有內行人揭露內幕表示，「這種通常就擺明騙優惠的，因為沒幾個人會送」、「為了折價券的，他們知道外送員一定不接，一直沒人送公司就會賠折價券」、「客人等很久，沒司機願意送被取消訂單，系統會給優惠券，金額我記得是30-50元左右」、「不能説出來的秘密！你不送客人爽拿優惠券，你送客人賺到廉價勞工幫忙送到家，送跟不送，客人永遠是贏家」。

總重量達39公斤的瓶裝水訂單。圖擷自《外送員的奇聞怪事》臉書專頁
總重量達39公斤的瓶裝水訂單。圖擷自《外送員的奇聞怪事》臉書專頁

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