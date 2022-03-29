30歲存到百萬很難嗎？ 過來人苦揭「3大魔王」：躺平了

存到人生第一桶金，是許多年輕上班族打拚的首要目標。然而隨著通膨壓力越來越大，現在的年輕人似乎很難存到錢，很難達到「30歲存到100萬」的世俗標準。有過來人點出「3大魔王」，揭發年輕人選擇躺平的殘酷關鍵。

有網友在PTT以「30歲存不到第一桶金」為題，表示自己日前看到Dcard的一項街頭訪問，主題是「30歲存不到10萬可以嗎？」，許多受訪者都表明自己存不到100萬，「甚至連幾十萬都有困難」。原PO分析，假設一個人順利在22歲大學畢業，從23歲開始工作，到了30歲時，工作已長達7年。只要每個月堅持存下1萬2千元，一年存個14萬，要在30歲那年累積到100萬「應該不會很難吧」？

貼文一出，有存款達標的網友表示「30歲存到100萬真的不難（含股票等資產），除非租很貴的房子吧」、「我27歲存到都覺得晚了，一堆23、24歲剛畢業就存到的」、「100萬真的沒多少」、「月薪9萬省一點，存2年就有了」、「6年存100萬是基本的吧」。有人反串說「30歲還沒存100萬真的魯蛇，現在台灣經濟20年最好，我去年股票隨便買就賺了500多萬」。

有網友直指這得看每個人的狀況，因為光是房租、孝親費和學貸這「3大魔王」，就可以讓人變成月光族，還得對抗時代通膨，「很難，不是每個人都不用負擔房租、孝親、學貸」、「養小孩+學貸，說不定還有房貸、車貸」、「一百萬能幹嘛？創業或房子頭期都無法」、「台北沒房，當然存不到」、「要看情況吧！我自己出社會後做了兩次手術，做完錢就只剩一點點，存不到也正常」、「躺平了」。

但也有人建議原PO網路上的資訊參考就好，每個人狀況不同，「說不定人家都拿去買股票還沒換現」、「房子可能都買幾間了，還在跟你存款？」、「拿去貸款不行喔」、「也要看街訪的時間地點啊！高薪的都在輪班沒空」。有人認為，比較存款多少根本沒意義，應該把重點放在理財方式和花錢態度，「錢都吃到肚子裡吧！每週固定跟人聚餐吃好料，東西一定要買有質感的，存的到錢才有鬼」、「家裡有負債真的沒辦法，直到還完都會是負的，長輩不爭氣還會製造新的負債」。