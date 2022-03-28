她怒PO龜速車害雪隧塞爆 眼尖網友揪真實身分：政府認證累犯

雪隧最低速限為70公里，當偵測到車輛時速低於65公里且與前車間隔超過100公尺時，慢速車示警系統即會提醒該車加速行駛，若行車速度過慢恐會造成後車嚴重堵塞；日前一名女駕駛怒PO一輛白色休旅雪隧龜速車只行駛時速53公里，害得後方大塞車，最後這輛白色休旅車被其他眼尖網友抓包就是高公局過去公告的「十大累犯車號」之一。

這名女駕駛在臉書社團「爆怨公社」發文怒罵，「塞車都是這種垃X害的」，她貼出一張白色休旅車行駛中的照片，表示明明前方完全沒有車，卻在「雪隧開時速53公里」，害後方車輛大塞車，直言「這種速度是不會滾去開平面喔？」

貼文曝光後點燃網友怒火，紛紛留言回應「就是有這樣的『路隊長』，才會塞車」、「我昨天遇到只開時速34公里的，被廣播依然故我」、「進隧道前就要觀察哪一台車像烏龜，然後趕快換車道」、「假日真的很多烏龜寶大出籠」。

有眼尖網友發現，原PO口中的白色休旅車已是高公局警告的累犯，被列入雪隧慢速車前10名；據高公局統計，慢速車累犯多半出現在平日下午離峰時段，平均車速約56公里，另有2成的車速更慢，影響雪隧車流。