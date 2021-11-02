雪隧「龜車」高達7.5萬輛次 十大「累犯」車號今曝光

打折銷售、買一送一都是購物消費時常見的優惠促銷活動，但近日有一名女網友分享一項驚人的發現，消費者在不經意地情況下以為撿到便宜，但其實優惠價格都暗藏著玄機，許多網友得知真相後連連驚呼「心好痛」。

2021-11-02 16:42