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雪隧「龜車」高達7.5萬輛次 十大「累犯」車號今曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局今（2日）公布雪隧滿速車前十名「累犯」。圖為雪隧示意圖。本報資料照
高公局今（2日）公布雪隧滿速車前十名「累犯」。圖為雪隧示意圖。本報資料照

國道五號雪隧塞車情況頻傳，為有效提醒「烏龜車」，高公局從去年底開始，在雪隧北向路段試辦「慢速車示警系統」。根據高公局統計，今年截至9月底止，總計示警慢速車約7.5萬輛次，其中兩次以上的慢速車累犯高達1.5萬輛次。

高公局表示，雪山隧道最低速限為70公里，當偵測到車輛車速低於65公里，且與前車間距超過100公尺時，將於資訊可變標誌顯示該部車輛車號後四碼，用以提醒該駕駛人適當加速行駛。

根據高公局統計，慢速車累犯多半出現在平日下午離峰時段，平均行車間距約140公尺，平均車速約56公里。高公局表示，約有8成的慢速車，其車速大多保持在50至60公里左右，另兩成的車速甚至更慢，影響雪隧車流。

高公局表示，儘管雪隧慢速車示警系統不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條規定，若遭國道公路警察局取締，將依道路交通管理處罰條例開罰3000至6000元不等，呼籲民眾行駛國道時，務必依速限規定行駛。

高公局表示，將持續分析慢速車累犯資料，並適時提供國道公路警察局作為雪山隧道內執法勤務編排參考。

高公局今公布雪隧滿速車前十名「累犯」。記者邱瓊玉／翻攝
高公局今公布雪隧滿速車前十名「累犯」。記者邱瓊玉／翻攝

國道 雪隧 警察 塞車

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