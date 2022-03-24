快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

外送到摩鐵為何都是現金單？老司機露神秘微笑「無痕啊」

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員發現，若外送單來自汽車旅館，通常會選擇付現。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照
外送員發現，若外送單來自汽車旅館，通常會選擇付現。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照

疫情肆虐下美食外送行業已融入民眾生活，點單頻率愈來愈高，外送員也能憑藉經驗分析顧客習慣，有人就發現一個有趣現象，只要是汽車旅館點外送，為什麼「全都是現金單」，老司機一看立刻點出關鍵就是「刷卡紀錄」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發問，他做外送員這行時間不短，最近突然發現，來自汽車旅館的外送點單，全都選擇現金付款，很好奇背後原因。

問題一出，立刻有內行人點出重點「無痕啊」、「房間錢都付現不要發票跟贈品了！你說呢」，不少人也紛紛表示「有聽過刷卡喝茶嗎」、「刷卡是……凡走過必留痕跡」、「怕刷卡被抓包」、「因為都是出去偷吃的，不能留下證據」、「刷卡就知道在哪偷情」、「刷卡單是跟老婆去，現金單是跟小三去」。

有外送員更表示很愛送汽旅的現金單，「汽車旅館不用找的機率很高」、「前台會幫你聯絡、不用等太久、不用煩惱停車問題、不用爬樓梯、送得又快又蠻常有小費的」。不過也有外送員反駁，「沒有吧，也是有信用卡啊」、「我怎都遇到刷卡單拍照，還沒小費的」、「我送的都刷卡單耶，南部人都帶老婆去摩鐵」。

外送員 汽車旅館 摩鐵 美食外送

延伸閱讀

外送員崩潰！客點「4萬元披薩」頂到天花板 網嚇：第一次看到

深夜接單突被警告「不要坐第一台電梯」 外送員嚇出雞母皮

代購星巴克咖啡全是外送員在家自己泡 接729張單爽賺18萬元

外送員最討厭送「這類人」的餐 網一致怨：不接電話又不準時

相關新聞

外送到摩鐵為何都是現金單？老司機露神秘微笑「無痕啊」

疫情肆虐下美食外送行業已融入民眾生活，點單頻率愈來愈高，外送員也能憑藉經驗分析顧客習慣，有人就發現一個有趣現象，只要是汽車旅館點外送，為什麼「全都是現金單」，老司機一看立刻點出關鍵就是「刷卡紀錄」。

她遇地震才知男友「偷吃中」 網友驚：地牛翻身抓劈腿

3月23日凌晨全台有感地震，最大震度為台東縣長濱6弱，令不少民眾緊張。一名女網友遇大地震後打電話關心另一半，沒想到竟發現對方「偷吃中」，讓她傷心斬斷4年感情，被其他網友大讚「地震讓妳認清楚一個人」。

限速52？他為「超速1公里收罰單」喊冤 網揪真相：真的超速

超速取締會有一定的法定容忍值，速限部份則大多為10公里內，但日前一名網友疑惑，他收到1200元的超速罰單一張，該路段限速52公里，他車速為53公里，超過1公里就得繳錢，讓他十分疑惑，沒想到網友點出關鍵在於「實際路段限速40公里，你超過13公里，應該是承辦單位打錯」。

你懂看Google評論嗎？鄉民教撇步：留意2點才能避開雷店

一間餐廳值不值得去，怎麼看最準？想找聚餐地點，現在只要上網搜尋就能獲得很多資訊，很多人也習慣從Google評論來篩選，但如何把那些主觀心得轉換成較客觀角度呢？有網友分享自己利用「負評」來判斷餐點是否美

日官方認證台灣交通亂象「車輛優先」 網嘆：實在丟臉

台灣擁有特殊的民俗文化與在地美食，吸引不少外國人喜愛，但地狹人稠，時常出現交通亂象，還得擔心三寶出沒...

打靶戴耳塞會被敵人笑死？學長現身勸世：不要覺得自己很勇

首批新制教召經過號稱「最硬14天」後，終於圓滿結束，後備軍人於教召期間參與實彈射擊、野外宿營等訓練，課程相當精實。近日有網友詢問，是否有人在打靶時「不戴耳塞」？雖然自己擔心聾掉都有好好戴著，但仍好奇不戴會有什麼感覺，意外釣出學長曝經驗，勸世「防護該做真的得做」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。