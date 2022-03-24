外送到摩鐵為何都是現金單？老司機露神秘微笑「無痕啊」

疫情肆虐下美食外送行業已融入民眾生活，點單頻率愈來愈高，外送員也能憑藉經驗分析顧客習慣，有人就發現一個有趣現象，只要是汽車旅館點外送，為什麼「全都是現金單」，老司機一看立刻點出關鍵就是「刷卡紀錄」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發問，他做外送員這行時間不短，最近突然發現，來自汽車旅館的外送點單，全都選擇現金付款，很好奇背後原因。

問題一出，立刻有內行人點出重點「無痕啊」、「房間錢都付現不要發票跟贈品了！你說呢」，不少人也紛紛表示「有聽過刷卡喝茶嗎」、「刷卡是……凡走過必留痕跡」、「怕刷卡被抓包」、「因為都是出去偷吃的，不能留下證據」、「刷卡就知道在哪偷情」、「刷卡單是跟老婆去，現金單是跟小三去」。

有外送員更表示很愛送汽旅的現金單，「汽車旅館不用找的機率很高」、「前台會幫你聯絡、不用等太久、不用煩惱停車問題、不用爬樓梯、送得又快又蠻常有小費的」。不過也有外送員反駁，「沒有吧，也是有信用卡啊」、「我怎都遇到刷卡單拍照，還沒小費的」、「我送的都刷卡單耶，南部人都帶老婆去摩鐵」。