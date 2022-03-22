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住板橋「很光榮」不愛說自己來自新北？ 北部人解惑真正原因

聯合新聞網 / 綜合報導
板橋車站大樓。 圖／報系資料照
板橋車站大樓。 圖／報系資料照

遇到需要自我介紹時，會怎麼提到自己居住的地方呢？PTT》上一名網友表示，自己遇到很多板橋人，都喜歡講自己住板橋，而不是住新北，他因此覺得很好奇，是不是因為「板橋人都以居住在板橋為榮？」也引來眾多網友討論。

該網友稱，他遇到好幾個來自板橋的同事，他們自報家門的時候一定是說我住板橋，不會說我住新北，無一例外；但若是台北（市）人，有的會報自己住哪一區，也有只報台北市，約佔各半。外縣市人就全部都只報哪個縣市了。是不是因為「住在板橋的確是一件很光榮的事情吧？」。

有網友表示認同「這是一種認同感，板橋也是好聽的地名之一」、「因為講板橋沒人不知道吧」，但也很多人認為和光榮感無關，「新北太大了一般都不會說是新北啊」、「從來沒有人說自己住新北的，都嘛講地區、新店中永和板橋新莊三蘆，只是剛好住板橋人最多而已」、「新北包台北一圈，不講區誰知道在哪裡」、「要看發問地點在哪，在雙北他答板橋沒問題啊」。

也有人表示此現象並非板橋獨有「住中壢也不會說桃園啊！看跟什麼人說吧？」「講新北的一定是不想讓你知道他住哪而已」。

PTT 新北

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