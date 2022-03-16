加開電力記者會？鄉民製「停電案例」圖卡笑翻網：想領9萬

買房逾十年，遇到前屋主突然說要取回交屋前遺留下的東西，該怎麼辦？一名女網友表示，11年前決定買下跟女房東租了6年的房子，交屋前已確定女房東（也是前屋主）有把「屬於她（女房東）的物品帶走」。殊不知最近卻接到前屋主的消息，指出還有「一件親手織的毛線衣跟披肩」要求歸還，無奈之下只好上網求助。

2022-03-16 17:28