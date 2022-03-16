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加開電力記者會？鄉民製「停電案例」圖卡笑翻網：想領9萬

聯合新聞網 / 綜合報導
PTT鄉民腦洞大開模仿疫情指揮中心製作「停電案例」圖卡，讓網友們笑翻。圖／翻攝自PTT八卦板
PTT鄉民腦洞大開模仿疫情指揮中心製作「停電案例」圖卡，讓網友們笑翻。圖／翻攝自PTT八卦板

全台停電事故頻傳，繼先前搞笑推出「停電理由生產器」，連日停電的窘境讓網友提議可召開「電力記者會」，更腦洞大開模仿疫情指揮中心製作停電案例圖卡，創意成果曝光讓網友們笑翻，直呼真的太有才。

303全台大停電因興達電廠員工操作有誤，被台電定調為「人為疏失」，不過之後幾日仍陸續傳出區域性停電，然而停電原因不盡相同──小鳥誤觸、工人偷電纜、設備故障等理由無奇不有，讓PTT鄉民們開始討論，是否可以仿效指揮中心召開「電力記者會」，詳細解析停電事故。

對此，鄉民腦洞大開推出「今日停電確定案例」圖卡，停電原因僅分為缺電、機械故障、非台電事故三類，並在下方列出全台縣市停電戶數，不僅缺電一欄數字「掛零」，更因應多數網友要求，將除新北市以外縣市改為「其他縣市」，諷刺程度滿分。

網友們紛紛笑道，「經濟部小編應該非常感動，謝謝你的善舉」、「最上面怎麼會有停電這兩個字？」、「左上角那欄根本不需要，黨說不會缺電」、「那記者會由誰召開較適合呢？」、「有停電足跡嗎？」、「格式簡明大方，鳥鳥可愛，人類應該改成基層，長官才會開心」。

台電 記者會 PTT 缺電 停電

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