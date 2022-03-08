自製「停電理由產生器」太有才 網讚：明天去經濟部上班
303大停電引發民眾對台電、經濟部的不滿，而最近幾天也不斷傳出部分地區又停電的情況。就有網友突發奇想，製作一「停電理由產生器」，調侃台電近日不斷出包的情況，連結在網路論壇分享後，吸引許多網友笑讚「台電需要你」。
一名網友在PTT上發文，點出近幾日高雄、台南停電的狀況，表示「台電需要更多的理由」，並分享一個名為「停電理由產生器」的網址。
該「停電理由產生器」樣貌形同吃角子老虎機，點選拉桿，就會隨機跳出縣市、停電原因和停電影響，例如「台北市東區傳出派報車搶快路口遭撞翻，造成停電連政府大樓也一片黑漆漆」、「高雄市鳳山區由於線路故障造成停電影響230戶」。而製作者更在此產生器的簡介寫道「最近有沒有發現台灣常常停電？為了讓台電不怕找不到藉口，我們先幫他們想好」。
文章一出，網友紛紛大讚實在太有才，「坐等台電內部人員測試」、「台電就需要這樣的人才」、「台電&政府：超好用…發言人給我存下」、「你比政府專業」、「經濟部記者會需要你」、「理由沒有缺電，果真硬派寫實」。
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